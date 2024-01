Anno nuovo, playmaker nuovo. Shabazz Napier, che ha già giocato due partite nel campionato italiano, debutta in EuroLeague con l’Olimpia dopo nove presenze (9.8 punti per gara) con la Stella Rossa. Porterà un po’ di ball handling, tiro e personalità in un momento in cui l’Olimpia è decimata dalle assenze e pertanto costretta a ideare assetti occasionali come quello che venerdì scorso ha fruttato la vittoria sul Baskonia con tre lunghi quasi sempre in campo. Rispetto a quella partita, confermate le assenze, c’è appunto un Napier in più contro la difesa dell’Olympiacos, che con 73.9 punti concessi di media è la migliore della competizione.

La squadra di Atene è 5-4 in casa, dove ha perso più di quanto sia abituata a fare storicamente, ma dovendo anch’essa superare un problema infortuni adesso risolto. Le due squadre condividono un’altra anomalia: la differenza punti farebbe immaginare una posizione di classifica diversa. L’Olympiacos ha +45, quarto valore assoluto, migliore di quello della Virtus Bologna seconda e dell’AS Monaco quarto o del Fenerbahce sesto. Lo stesso vale per l’Olimpia che è +42. L’Olympiacos è una squadra difensiva, terza per percentuale di tiro concessa agli avversari da due punti, il 51.7% grazie alla presenza nel mezzo di due intimidatori come Moustapha Fall e Nikola Milutinov.

Il prepartita di coach Ettore Messina: “L’Olympiacos è una squadra molto fisica, ben organizzata, che ha al momento la miglior difesa della competizione. Per noi sarà fondamentale giocare con attenzione, difendere bene soprattutto sul loro pick and roll centrale e senza cali di intensità per tutti i 40 minuti. In attacco dovremo prima di tutto avere pazienza e muovere la palla. Sappiamo di avere un roster decimato dalle assenze ma proprio per questo dovremo giocare una gara intelligente aiutandoci uno con l’altro come abbiamo fatto in circostanze simili contro Baskonia”.

Olympiacos-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olympiacos-Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca oggi - martedì 2 gennaio - alle ore 20:15 italiane e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn.