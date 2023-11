Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Openjobmetis Varese, reduce dal k.o. in campionato di Venezia e il netto successo in FIBA Europe Cup contro Tbilisi, sfida il Banco di Sardegna Sassari, che viene dalla sconfitta casalinga contro Tortona. In totale sono 34 i precedenti tra le due squadre, con i sardi avanti 20-14 nel computo totale ma sotto 9-8 nelle sfide disputate in Lombardia. Negli ultimi 6 scontri diretti c’è stata una sola vittoria di Varese, quella casalinga della scorsa stagione.

Matteo Librizzi, playmaker Openjobmetis Varese: "La vittoria di ieri contro Tbilisi è stata una vittoria fondamentale per il morale, per il gruppo, anche perché dopo il ko a Venezia siamo tornati a Varese ancora più carichi e con tanta voglia di riscatto. È stato un successo importante. Domenica affronteremo Sassari che è una squadra tosta ed è composta da ottimi giocatori; anche loro, come noi, non stanno vivendo un periodo semplice in campionato e quindi sono sicuro che arriveranno qui con il coltello fra i denti per ottenere i due punti. Per questo dovremo essere bravi a giocare con la faccia giusta e con intensità fin dalla palla a due".

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Domenica incontriamo una squadra molto buona, che tira tanto da tre punti e che viene spinta molto dal pubblico di casa, dobbiamo stare con la testa nella partita. Questi giorni sono serviti ai ragazzi per capire che siamo in un momento di urgenza, abbiamo bisogno di tempo, qualche giocatore deve ancora adattarsi al campionato. Serve lavorare con pazienza e serietà, ieri abbiamo riportato dentro sia Pisano che Treier, allenandoci con grande intensità, la squadra mentalmente è sana, sa che ci sono problemi e stanno lavorando per migliorare. Quando il gioco si fa duro è il momento di iniziare a giocare, questo periodo mi fa capire chi è vero e fidato, chi tiene veramente alla squadra, chi non gira le spalle, sono momenti di grande riflessione, stimoli e insegnamenti. L’atteggiamento è quello di una squadra che ha voglia di provarci, il lavoro ripaga sempre, riusciremo a fare passi in avanti”.

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari, gara della sesta giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 5 novembre - alle ore 19 all'Itelyum Arena, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.