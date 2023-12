Openjobmetis Varese - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il primo ostacolo da superare nel derby di Varese riguarda il serbatoio energetico perché l’Olimpia andrà in campo a meno di 48 ore dall’impresa di Barcellona dove Flaccadori, Shields e Melli hanno giocato tutti attorno, od oltre, i trenta minuti. Andare in campo con pochissimo riposo rispetto alla gara precedente è già costato all’Olimpia almeno un paio di partite di campionato. Ma la classifica impone una partita senza sbavature. Varese attraversa un momento di difficoltà dovuto anche agli infortuni. Alex McDermott potrebbe rientrare proprio contro Milano; Skylar Spencer farà il suo esordio al posto di Willie Cauley-Stein; Davide Moretti è fuori per infortunio. La squadra varesina è ai margini della zona retrocessione e giocherà con il senso d’urgenza tipico di queste situazioni soprattutto con il sostegno insostituibile del pubblico di casa.

L’Olimpia attraversa un periodo delicato a causa della perdita nelle ultime due settimane di due giocatori del quintetto ovvero Maodo Lo e Nikola Mirotic, cui si è aggiunto all’ultimo momento lo stop di Pippo Ricci e, nella gara di Varese, anche Johannes Voigtmann non sarà disponibile (trauma contusivo riportato nel secondo tempo di Barcellona). Ma sul piano della qualità del gioco, le ultime quattro partite sono state importanti anche quando la vittoria è sfuggita, a Monaco in modo rocambolesco, a Belgrado dopo 25 minuti impressionanti contro una squadra che ha vinto sei gare di fila in EuroLeague. Poi ci sono state la vittoria sulla Virtus, quando ancora c’era Maodo Lo, e il dominio di Barcellona con Flaccadori in regia per quasi 33 minuti. Proseguire su questa strada è necessario alla vigilia di un trittico di gare al Mediolanum Forum che è vitale: Asvel Villeurbanne e Panathinaikos in EuroLeague, Cremona in campionato.

Coach Fioretti: “Giochiamo il derby a meno di 48 ore dall’impresa di Barcellona per cui recuperare energie fisiche e mentali è il nostro primo obiettivo. Vogliamo cercare di proseguire il nostro percorso di miglioramento sia in attacco che in difesa, cercando allo stesso tempo di limitare i punti di forza di Varese, ovvero gioco in campo aperto, situazioni di pick and roll e uno contro uno”.

Varese attraversa un momento delicato, perché ha subito alcuni infortuni che l’hanno condizionata, il primo ha compito Sean McDermott che stava segnando 14.8 punti per gara con il 40.4% da tre su oltre sette tentativi di media, e potrebbe rientrare proprio domenica; il secondo la scorsa settimana ha messo fuori uso Davide Moretti, 13.8 punti con il 44.6% da tre, oltre 30 minuti di impiego medio. Inoltre, è appena arrivato Skylar Spencer come centro: dovrebbe debuttare proprio contro Milano al posto di Willie Cauley-Stein (9.7 punti e 8.0 rimbalzi di media). Moretti è sempre partito in quintetto finora, assieme a Olivier Hanlan (18.7 punti per gara, 4,4 assist, 42.5% da tre), l’ala Gabe Brown (11.1 punti, 5.3 rimbalzi per gara, 38.2% da tre su oltre sei tentativi) e appunto Willie Cauley-Stein. McDermott, dopo l’infortunio, è stato sostituito da Joe Young (5.5 punti di media nelle prime due uscite con Varese, proviene da Treviso), ma in quintetto è stato inserito Tomas Woldetensae (6.6 punti per gara). Dalla panchina parte normalmente Vinnie Shahid (7.0 punti per gara) ma è probabile che debba essere lui a sostituire Moretti. Qualche minuto arriva anche dal centro Scott Ulaneo (4.1 punti di media) e dai giovani come Nicolò Virginio, Lun Wei Zhao e Matteo Librizzi.

Openjobmetis Varese - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Openjobetis Varese-Olimpia Milano, gara dekka 12a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 17 dicembre - alle ore 17:30 a Varese e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.