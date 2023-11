Panathinaikos Atene - Virtus Bologna: dove guardarla in diretta tv e in streaming

Tre giorni dopo la sfida con Milano, la squadra di patron Massimo Zanetti volerà ad Atene per la sfida contro il Panathinaikos. I greci hanno ottenuto una vittoria schiacciante per 85-99 sull'ALBA Berlino salendo all'ottavo posto con il record 3-4, ma prima di ospitare i bianconeri avranno la sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas (mercoledì sera alle ore 20.15). Ergin Ataman lascia a Kostas Sloukas il compito di dirigere l'orchestra creando occasioni per se stesso e per i propri compagni; una sorte simile spetta anche a Jerian Grant, abile ad accendersi e ad innescare la squadra contribuendo tuttavia anche alle ripartenze in transizione grazie alle sue letture sulle linee di passaggio. Mentre Marius Grigonis viene utilizzato come ibrido tra una guardia tiratrice e un 3&D che funga da collante tra le due metà campo, i lunghi Mathias Lessort e Konstantinos Mitoglou si dividono i compiti offensivi e a rimbalzo: il francese si fa coinvolgere sui pick and roll e dà spessore nel pitturato, oltre a garantire seconde chance; il greco predilige il gioco in pick and pop e dare sicurezza alla squadra dominando sotto il proprio ferro.

La possibile assenza di Kyle Guy potrebbe lasciare più spazio a Luca Vildoza come sesto uomo, combo guard argentina con punti nelle mani e discrete doti da passatore; il nuovo arrivato Kendrick Nunn invece ha la mansione di entrare rapidamente in striscia e stracciare la retina nel tempo che gli viene concesso. In attesa di scoprire se Juancho Hernangomez, Ioannis Papapetrou e Kostas Antetokounmpo saranno della partita, coach Ataman si aspetta un'extra sforzo da parte di Aleksander Balcerowski e un aiuto a gara in corso da Eleftherios Mantzoukas. Il Panathinaikos ha vinto 65-75 sul parquet dell'Aris nell'ultimo turno del campionato greco confermandosi imbattuto con sei vittorie in altrettante partite.

Zanetti è tornato sulla vittoria contro l’Armani in Eurolega: “I ragazzi sono stati fantastici. Ma senza una struttura adegua­ta, con gli standard che preten­de l'Europa, rischiamo di finire tagliati fuori. Intanto, pero?, fe­steggiamo il successo. Dove vuole arrivare questa Virtus? In Eurolega saremmo felici dei play-off, siamo partiti bene. E poi spero di conquistare la Coppa Italia, e? l'unico trofeo che mi manca. Lo scudetto? Finiremo ancora una volta a fare battaglia con Milano”.

Panathinaikos Atene - Virtus Bologna: dove guardarla in diretta tv e in streaming

Panathinaikos Atene - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 17 novembre - alle ore 20.15, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.