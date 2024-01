La vittoria casalinga per 74-70 contro il Barcellona ha portato la squadra di coach Ettore Messina ad un record di 10-13 in vista del doppio turno di questa settimana. La prima sfida sarà in trasferta, ad Atene mercoledì sera, contro un Panathinaikos (record 14-9) uscito sconfitto per 90-75 dalla gara con il Maccabi Tel Aviv mancando l'aggancio al secondo posto. In attesa di capire se saranno della partita profili del calibro di Luca Vildoza, Aleksander Balcerowski e Kostas Sloukas, coach Ergin Ataman metterà il pallino del gioco nelle mani dell'ex Jerian Grant: la guardia americana trascinerà la squadra con la sua instancabilità sui due lati del campo e creerà non pochi problemi con la sua abilità in fase realizzativa. Kendrick Nunn si dividerà i possessi e le responsabilità con il compagno, poiché facilmente intercambiabili nei ruoli di guardia e play; a dare loro man forte ci penserà Marius Grigonis, esterno lituano pronto sia a raccogliere suggerimenti da trasformare in canestri sia a dare una mano in difesa.

I lunghi da piazzare sotto i tabelloni saranno l'altro ex Konstantinos Mitoglou e il francese Mathias Lessort: il primo avrà un ruolo d'eccezione nelle soluzioni in pick and pop e farà da supporto a rimbalzo all'interno dei entrambi i pitturati; il secondo utilizzerà la sua esplosività per concludere sopra al ferro, un'arma pericolosa sui pick and roll e nella lotta sui palloni vaganti. In uscita dalla panchina spazio alla staffetta tra Juancho Hernangomez, Ioannis Papapetrou e Kostas Antetokounmpo, tutte potenziali minacce sotto le plance che garantiranno fisicità e centimetri al quintetto; Panagiotis Kalaitzakis sarà probabilmente l'unico esterno a disposizione di coach Ataman e dovrà trasformarsi nel primo violino offensivo della second unit. Nel campionato greco, il Panathinaikos ha vinto 55-87 contro il KAE Apollon Patrasso rimanendo imbattuto (record 16-0) e saldo al primo posto in classifica.

Panathinaikos - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Panathinaikos - Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.15. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.