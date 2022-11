Panathinaikos - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Trasferta insidiosa in quel di Atene per la Virtus Segafredo Bologna, pronta ad affrontare domani sera i rumori e le insidie di OAKA. Il record di 2-6 vale l'ultima posizione ai greci, ma sarà proprio questo a dare maggiore spinta ai ragazzi allenati da coach Dejan Radonjic. La pericolosità degli esterni sarà la principale arma del Panathinaikos: l'arrivo di Dwayne Bacon ha dato imprevedibilità all'attacco e dovranno essere limitate le sue scorribande al ferro; la freschezza di Panagiotis Kalaitzakis (usato soprattutto come specialista difensivo) e la mano di Nate Walters contribuiranno al fatturato degli ateniesi. I 220 centimetri di Georgios Papagiannis e l'atletismo di Derrick Williams creano non pochi grattacapi in entrambi i pitturati sia per quanto riguarda la lotta a rimbalzo sia nella concreta possibilità di incappare in una stoppata; in uscita dalla panchina Mateusz Ponitka funge da collante per i due lati del campo, così come Paris Lee ha il ruolo di scheggia impazzita per non dare riferimenti ai difensori avversari. I lituani Arturas Gudaitis e Marius Grigonis sono due ulteriori assi da poter giocare a partita in corso per ribaltare le sorti di una gara in bilico. In Grecia, il Panathinaikos occupa la sesta posizione in campionato con un record 4-1, tuttavia deve ancora recuperare una gara che in caso di vittoria li proietterebbe al secondo posto. Due giorni più tardi coach Sergio Scariolo tornerà dalla capitale ellenica per affrontare i turchi dell'Anadolu Efes in una delle gare clou di questa Eurolega. I felsinei troveranno l'italiano Achille Polonara e dovranno respingere gli attacchi di Vasilije Micic e Will Clyburn oltre a dover far fronte alla possibilità di trovarsi contro anche il rientrante Shane Larkin.

Ruzzier saluta

Virtus Bologna comunica la risoluzione consensuale con Michele Ruzzier. Ruzzier lascia la Virtus Segafredo Bologna dopo aver vinto un EuroCup e due Supercoppe Italiane. Il playmaker triestino, classe '93, si è già accasato alla Pallacanestro Trieste: per lui si tratta di un ritorno

Panathinaikos - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Panathinaikos - Virtus Bologna, in programma domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports, Sky Go e NowTv.