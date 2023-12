Paris Basketball - Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Reyer cerca l'impresa in terra parigina. Domani - martedì 12 dicembre - alle 20.30 gli orogranata sfidano Paris Basketball all'Halle Georges Carpentier per il round 11 di Eurocup. I transalpini, insieme a Gran Canaria, stanno dominando l'Eurocup, avendo perso una sola partita su dieci disputate (in casa contro Besiktas) e sono reduci dal prestigioso successo sull'ASVEL Lyon-Villeurbanne in LNB Pro A, dove si trovano al secondo posto in classifica, dietro a Monaco. L'Umana, col roster al completo, cerca il colpaccio. Aamir Simms è l'ex della sfida.

All'andata la gara si concluse con la vittoria dei parigini per 75-81 al Taliercio. A far girare correttamente gli ingranaggi della squadra di coach Tuomas Iisalo ci penserà TJ Shorts, playmaker naturalizzato macedone il cui estro garantirà punti e assist al fatturato dei francesi. I due supporti nel ruolo di esterni saranno Collin Malcolm e Tyson Ward: il primo più votato alla fase offensiva, mentre il secondo avrà maggiori responsabilità anche nella metà campo difensiva; Leon Kratzer e Bandja Sy avranno il compito di presiedere il pitturato garantendo anche seconde chance ai propri compagni.

Dalla panchina farà la differenza l'estro di Nadir Hifi, combo guard algerina con spirito di iniziativa e mani calde da dietro l'arco; il reparto guardie ed esterni dei parigini si comporrà anche grazie alla presenza di tiratori e 3&D quali Gauthier Denis, Mehdy Ngouama e l'ex Verona Justin Simon. Il lungo ex Treviso Mikael Jantunen raccoglierà i suggerimenti sui pick and pop e metterà a disposizione la sua fisicità sui palloni vaganti; infine possibile presenza anche dei giovanissimi Mohamed Diawara e Maxim Logue come aiuto in prossimità del ferro amico. In campionato, il Paris Basketball ha vinto 92-86 il big match contro l'ASVEL Villeurbanne scavalcandoli al secondo posto (record 11-4).

La vigilia di coach Neven Spahija: "Paris Basketball è una squadra da Eurolega, una delle migliori di tutta l'Eurocup. Ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, sulla nostra difesa e sull'impattare la loro aggressività. Nell'ultima gara il nostro approccio e la nostra attitudine ci hanno permesso di vincere con la doppia cifra di scarto. Contro Parigi, però, dovremo giocare ancora meglio perché sono un team di alto livello".

Paris Basketball - Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Paris Basketball - Reyer Venezia, gara di Eurocup, si gioca domani - martedì 12 dicembre - alle ore 20.30 in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.