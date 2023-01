Paris – Dolomiti Energia Trento: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi allenati da Emanuele Molin e penultimo posto con record 2-9 che però non vieta di sperare ancora in uno spot per i play-off. A Parigi, i ragazzi della Dolomiti Energia Trento domani sera troveranno una squadra ferita dalla disfatta di Tel Aviv nel 95-79 contro l'Hapoel, ma il record 7-4 li pone lontani da ogni pericolo. Coach Will Weaver costretto a rotazioni molto corte a causa degli infortuni subiti dai suoi giocatori e sarà per lui cruciale non spremerli troppo: Ismael Kamagate è la stella dei francesi, un centro veloce di piedi e abilissimo come bloccante e rollante sui pick and roll; inoltre il suo timing in area gli permette di stoppare con facilità gli attaccanti avversari e raccogliere numerosi rimbalzi difensivi ed offensivi. Jeremy Evans è un'ala forte molto atletica che ama concludere spesso al ferro, ma capace di raccogliere la sfida dai 6.75 metri con tiri in catch and shoot; Axel Toupane deve invece agire sui due lati del campo correndo e mettendo in ritmo se stesso ed i compagni. Nel ruolo di guardia Juhann Begarin sfrutta la sua verticalità e si trasforma in specialista da tre punti quando la difesa avversaria rende impossibile la penetrazione in area; Tyrone Wallace si crea tiri in transizione, sfida gli avversari nel pitturato e serve i compagni in fase offensiva, mentre in difesa copre la sua metà campo pressando il portatore e leggendo con attenzione le linee di passaggio. In uscita dal pino, Aamir Sims ricopre il ruolo di centro presidiando l'area solo in fase difensiva e sfruttando la sua mano per giocare sul perimetro come tiratore aggiuntivo; in una squadra che fa del tiro da tre punti il suo mantra, non può mancare uno specialista come Gauthier Denis a cui viene chiesto di sfruttare ogni scarico per trasformarlo in canestro. Amar Gegic ha numerose responsabilità e deve replicare quanto fatto da Wallace nello starting five, perciò oltre ad una fase di costruzione aggiunge difesa sul portatore, scorribande in transizione, tiro dai 6.75 metri e presenza a rimbalzo. Viste le defezioni non sono da escludere minuti per i giovanissimi Jean Noba, Mohamed Diawara e Killian Malwaya. Nella LNB per Parigi è arrivata la sconfitta interna per 69-86 contro l'ASVEL Villeurbanne portando il record sull'8-9, fermandosi così al decimo posto in classifica.

Paris – Dolomiti Energia Trento: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Paris - Dolomiti Energia Trento, gara di Eurocup in programma domani sera, mercoledì 25 gennaio, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.