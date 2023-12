Incassata a Monaco di Baviera l'ottava sconfitta stagionale in dodici turni di Eurolega, l'Olimpia Milano - terzultima in classifica - vola a Belgrado per la sfida contro un Partizan (record 5-6) uscito vittorioso per 92-87 all'overtime nella sfida con il Panathinaikos. La squadra allenata da coach Zeljko Obradovic si affiderà a Zach LeDay per colpire ai fianchi l'avversaria, grazie alla facilità con cui controlla entrambe le fasi di gioco; Perry Dozier Jr. rappresenterà invece il motore dei serbi, una guardia instancabile pronta a sfruttare le proprie energie per essere utile sia in attacco sia in difesa. Mateusz Ponitka (in calo di minuti ma potenzialmente impattante) fungerà da collante tra backcourt e frontcourt, mentre la coppia di lunghi composta da Alen Smailagic e Frank Kaminsky metterà fisicità sotto le plance per vincere la lotta a rimbalzo e aprirà la scatola da tre punti.

In uscita dalla panchina sarà il leader Kevin Punter a trascinare il gruppo con il suo istinto realizzativo e verrà affiancato da una guardia più accorta difensivamente come Danilo Andjusic e dall'estro imprevedibile di Aleksa Avramovic. Le lunghe leve di Bruno Caboclo serviranno non solo per creare seconde occasioni, ma anche per fatturare punti nel pitturato; James Nunnally si farà trovare pronto sugli scarichi per colpire da dietro l'arco o penetrare e chiudere al ferro. La profondità del roster permetterà a coach Obradovic di far rifiatare le proprie guardie inserendo Ognjen Jaramaz e Uros Trifunovic, così come di buttare nella mischia Tristan Vukcevic per aggiungere qualità sotto il ferro. Nella ABA League, il Partizan Belgrado ha travolto l'FMP Soccerbet per 61-105 mantenendosi al terzo posto in classifica con un record di 7 vittorie e 3 sconfitte.

Partizan Belgrado - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Partizan Belgrado - Olimpia Milano, gara della 13a giornata di Eurolega, si gioca domani - giovedì 7 dicembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.