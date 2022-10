Partizan Belgrado - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Suona l’ora del primo doppio turno della stagione e l’Olimpia lo affronta tutto in trasferta, prima a Belgrado e poi a Monaco di Baviera. Si comincia questa sera contro il Partizan, al rientro in EuroLeague con tre ex e il coach più vincente nella storia della competizione, Zeljko Obradovic, oltre ad un fattore campo potente e la rabbia di chi ha perso le prime due gare. Per l’Olimpia è la prima di tre trasferte consecutive, contro una squadra che non affronta da un decennio, in un’arena gremita e dopo la sconfitta al supplementare contro l’Alba Berlino dopo una vana rimonta da meno 17. Nel turno inaugurale aveva rimontato 12 punti all’Asvel, vincendo la gara. È chiaro che per tentare di vincere a Belgrado servirà cominciare la gara meglio e tirare meglio rispetto al 31.5% di squadra nel tiro da tre. “Per noi si tratta intanto dell’opportunità di riabbracciare due giocatori che ci hanno dato molto in passato come Kevin Punter e Zach LeDay - ha detto coach Messina - . Ovviamente, abbiamo il massimo rispetto per il Partizan e per Coach Obradovic per cui sappiamo che ci attende una partita molto difficile in cui difendere bene contro le loro penetrazioni e proteggerci contro la loro transizione offensiva sarà un fattore chiave. Altro elemento importante sarà la nostra capacità di adattarci ad un ambiente che sarà molto caldo”.

Il Partizan è ammesso all’EuroLeague come wild-card. Ha alle spalle il supporto di una tifoseria tra le più numerose d’Europa, che ha prodotto oltre 11.000 abbonamenti per questa stagione europea. Con Obradovic tornato alla guida lo scorso anno, in estate ha aggiunto cinque giocatori provenienti da altre squadre di EuroLeague, l’ala piccola James Nunnally, che Obradovic ha allenato al Fenerbahce per due anni, il greco Ioannis Papapetrou proveniente dal Panathinaikos, il centro Mathias Lessort (19 punti e 12 rimbalzi a Vitoria), il tiratore della Nazionale Danilo Andijusic, che era a Monaco un anno fa, e infine la guardia Dante Exum (22 punti all’esordio di Berlino), prelevato dal Barcellona, ma prima anche nella NBA per cinque stagioni (Cleveland e Utah). Si sono aggiunti a giocatori prelevati l’anno scorso come Kevin Punter (19.5 di media con 15/15 dalla lunetta) e Zach LeDay (18.0 punti, 5.5 rimbalzi nelle prime due), oltre ad alcuni prospetti come l’israeliano Yam Madar (seconda scelta di Boston nel 2020), Tristan Vukcevic, arrivato via Real Madrid, lo sloveno Gregor Glas e il centro serbo Balsa Koprivica che ha giocato a Florida State ed è stato scelto negli ultimi draft da Charlotte. Il Partizan conta anche su Aleksa Avramovic, ex Varese e poi Malaga, una guardia esplosiva, nel giro della Nazionale, e l’ala Alen Smailagic che è stato per tre anni nell’organizzazione dei Golden State Warriors. Avramovic e Smailagic sono considerati assenti nella partita con l’Olimpia.

La partita di Belgrado mette di fronte anche i due allenatori più decorati nella storia dell’EuroLeague. Zeljko Obradovic del Partizan e Ettore Messina contano attualmente 863 partite allenate in EuroLeague, intesa come era moderna, dal 2000/01 ad oggi. Sarebbero di più se contassimo le gare dirette dalla panchina nella stessa competizione ma precedenti al 2000. In ogni caso, nessuno ha allenato più partite di Obradovic (456) e Messina (407). E nessuno ha vinto più partite (313) di Obradovic. Messina ne ha 286, per una percentuale superiore (286-121), ovvero il 70.3% contro il 68.6%. E ancora, lasciando parlare i numeri, Coach Messina ha vinto l’EuroLeague moderna tre volte contro le quattro di Obradovic, ma considerando quello che è successo prima del 2000 ci sono altre cinque vittorie del coach di Cacak e un’altra per Messina, che è diventato capo allenatore per la prima volta nel 1989 a 30 anni di età; Obradovic lo è diventato nel 1991 a 31.

Partizan Belgrado - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Partizan Belgrado-Olimpia Milano, in programma questa sera, martedì 16 ottobre, alle 20:45 alla Stark Arena di Belgrado, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Eleven.