Partizan Belgrado-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

I circa 20.000 spettatori della Stark Arena (19.714 per gara di media) attendono l’Olimpia questa sera nella seconda trasferta in tre giorni di EuroLeague. Non saranno una sorpresa perché la squadra ha giocato qui appena due settimane fa contro la Stella Rossa, ma non significa che non saranno un fattore. Lo saranno. Il Partizan, come l’Olimpia, è reduce da una fatica extra perché ha giocato un tempo supplementare contro Monaco, tra l’altro forzato dalla squadra avversaria con una tripla risolutiva (questa di Mike James). La differenza è nel morale, perché all’extratime il Partizan ha vinto e l’Olimpia a Monaco di Baviera ha perso.

Al sesto giorno consecutivo “on the road”, l’Olimpia arriva con due assenze previste, quella di Billy Baron e quella di Nikola Mirotic, mentre il Partizan nell’ultimo turno non aveva il suo centro titolare Frank Kaminsky, peraltro da cinque gare sostenuto dal brasiliano Bruno Caboclo. Naturalmente, ci sono tante storie dentro questa partita: il Partizan ha tre ex in squadra, due dei quali (Kevin Punter e James Nunnally) reduci da una grande prestazione contro Monaco; sulle due panchine ci sono 674 partite vinte in EuroLeague dai due allenatori più titolati d’Europa. Zeljko Obradovic ed Ettore Messina si affronteranno per la 28° volta in carriera, la prima risale addirittura a 31 anni fa quando Obradovic era debuttante sulla panchina dello stesso Partizan. L’Olimpia si porta dietro lo stato di forma incredibile di Shavon Shields, 21.0 punti di media nelle ultime quattro gare giocate, 26 a Monaco con cinque triple.

“Affrontiamo la squadra con il secondo attacco di EuroLeague - dice Ettore Messina - , che ha grande talento negli esterni, ed è solita esaltarsi di fronte al proprio pubblico. Per noi sarà fondamentale, oltre che giocare con fisicità e aggressività, costruire buoni tiri in attacco e prestare attenzione alla transizione difensiva, senza cali di tensione e intensità per tutti i 40 minuti”.

Partizan Belgrado-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Partizan Belgrado-Olimpia Milano si gioca oggi - giovedì 7 dicembre - alle 20:30 alla Stark Arena di Belgrado, con diretta tv su Sky Sport e streaming su DAZN.