Partizan Belgrado - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna va k.o. nella prima trasferta europea della stagione sul campo dello Zalgiris Kaunas con il punteggio finale di 68-65, venendo punita dai canestri decisivi di Brazdeikis. Ma tra meno di 48 ore si torna in campo, ancora in trasferta, contro il Partizan Belgrado, ieri battuto a domicilio dall'Olimpia Milano.

L’avvio di match è tutto di marca bianconera con Hackett a creare per Mickey e Jaiteh e a finalizzare da oltre l’arco le belle azioni corali della Virtus (2-8). Successivamente si mette in partita anche Ojeleye, punendo con i suoi tiri da lontano uno Zalgiris in confusione; grazie a Mickey e alla sua presenza in post-basso, la Segafredo replica ai primi lampi di Brazdeikis e Smits toccando la doppia cifra di vantaggio (9-19). L’ingresso sul parquet di Lekavicius e Dimsa dà un’altra marcia all’attacco biancoverde ma vale lo stesso anche per Teodosic e un efficiente Kyle Weems, autore degli ultimi canestri del primo periodo che tengono a distanza i padroni di casa (16-24 dopo 10’). La musica non cambia nel secondo periodo, con Weems ancora infallibile da lontano e un Teodosic che in penetrazione inventa assist e canestri (19-31). La partita successivamente si spezzetta causa falli da una parte e dall’altra, ma la potenza degli esterni di Bradzeikis e Ulanovas vicino al ferro riesce a tenere Kaunas in scia (29-36). Al termine del primo tempo, Ulanovas appoggia anche il -5 ma l’importante rimbalzo in attacco di Mickey per il 31-38. All’intervallo del match, si è celebrata la cerimonia del ritiro della canotta numero 13 di Paulius Jankunas, colonna portante dello Zalgiris degli ultimi 20 anni.

In avvio di ripresa, i padroni di casa partono con il piede migliore, sfruttando le abilità nei pressi del canestro di Smits e Ulanovas, creando anche per il tiratore Cavanaugh (40-40). Proprio Smits schiaccia il pallone del primo sorpasso lituano nella gara, ma sia ancora Weems che la presenza di Jaiteh e Ojeleye sotto canestro riportano gli ospiti avanti (46-49). Al termine del periodo sale di nuovo in cattedra Teodosic, autore della fondamentale tripla che argina l’impatto di Brazdeikis ed Hayes (52-53 dopo 30’). L’equilibrio continua ad avere la meglio anche nel quarto periodo, quando l’inarrestabile Smits viene bilanciato dalla presenza di Jaiteh a rimbalzo e un importante gioco da tre punti di Lundberg (58-62 a 5’ dal termine). Entrando nella fase decisiva della partita, entrambe le difese salgono di livello e il solo Brazdeikis riesce ancora in penetrazione a firmare il -3 con altrettanti minuti da giocare. Lo Zalgiris – proprio con la sua star Brazdeikis – fallisce poi però i colpi del riaggancio e la penetrazione di Lundberg vale il 62-65. Negli ultimi 60” di match, Evans segna il floater del -1, Teodosic manca il bersaglio da tre punti e Brazdeikis in penetrazione realizza l’appoggio del sorpasso del 66-65. La chance successiva finisce nelle mani di Teodosic che però perde il pallone e Bradzeikis dalla lunetta porta i lituani sul +3. Sulla seguente rimessa, arriva una palla a due conquistata dai lituani che chiudono così la partita.

Partizan Belgrado - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Partizan Belgrado, in programma domani sera, giovedì 20 ottobre, alle 20:30 alla Stark Arena di Belgrado, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed Eleven Sports