Il doppio turno si è concluso con una vittoria (contro l'Olympiacos per 69-67) ed una sconfitta (contro il Valencia per 79-71), così i ragazzi di coach Luca Banchi, arrivati ad un record di 11-5, devono condividere il secondo posto con il Barcellona. La sfida di oggi pomeriggio li vede coinvolti a Belgrado contro il Partizan (record 9-7), reduce anch'esso da una vittoria (contro il Valencia per 67-72) e una sconfitta (contro il Real Madrid per 91-75) nel doppio turno. Alla corte di coach Zeljko Obradovic è arrivato proprio l'ex di turno Jaleen Smith, tuttavia in attesa di poterlo schierare (lo potrà fare solo nel nuovo anno solare) le redini del gioco saranno tutte nelle sapienti mani di Kevin Punter. A fare compagnia all'ex Olimpia Milano ci penserà PJ Dozier, spalla perfetta in attacco e grande aiuto a sostegno della difesa per intercettare le linee di passaggio.

I serbi schiereranno l'artiglieria pesante nel frontcourt: Alen Smailagic aggiungerà muscoli nella lotta a rimbalzo e consapevolezza di mezzi per essere un fattore anche in fase offensiva; Zach LeDay fungerà da collante tra le due metà campo, cercando ostinatamente la sua mattonella per trasformare in canestro ogni suggerimento; infine, le lunghe leve di Bruno Caboclo daranno non pochi problemi agli avversari sotto entrambe le plance. Dalla panchina, il fattore sesto uomo lo porterà James Nunnally, sempre più leader della second unit e decisivo con le sue giocate difensive ed offensive. Possibile rotazione a tre nel ruolo di centro in cui saranno coinvolti principalmente Frank Kaminsky e Tristan Vukcevic, aiutati in alcuni scampoli di partita dai 216 centimetri di Balsa Koprivica; inoltre, la staffetta tra i due esterni Ognjen Jaramaz e Danilo Andjusic sarà supportata da Mateusz Ponitka, chiamato ad offrire un ulteriore apporto alla transizione dei serbi grazie alla sua efficienza ed intelligenza tattica. L'ultima giornata della Lega Adriatica ha visto il Partizan Belgrado travolto per 84-68 dallo Zadar, sconfitta che li ha portati ad un record di 9-4 scendendo al terzo posto in classifica.

Partizan Belgrado - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Partizan Belgrado - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 28 dicembre - in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.