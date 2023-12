Pesaro - Dolomiti Energia Trentino: dove seguire la partita in diretta

La Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo il k.o. di Reggio Emilia, affronta la Dolomiti Energia Trentino, che viene dal largo successo contro Venezia in campionato e la sconfitta all’ultimo minuto contro Ulm in Eurocup. Sono 17 le gare già giocate tra le società, 14 delle quali conquistate dalla Dolomiti Energia. Nelle 9 gare giocate in casa dalla VL, ci sono state 8 vittorie di Trento. L’unica vittoria casalinga di Pesaro risale alla stagione 2015/16 (79-72).

Maurizio Buscaglia ha vinto 3 dei 4 precedenti giocati contro Paolo Galbiati. Coach Buscaglia è il grande ex: ha allenato a Trento dal 2010 al 2019; per 5 stagioni di questi anni è stato in Serie A cumulando 190 gare allenate (incluse le due Finali Scudetto 2017 e 2018) e 107 vittorie.

Maurizio Buscaglia, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Questa è una partita molto importante, dobbiamo entrare in campo con la faccia e la rabbia sportiva di chi sa bene che brutta sconfitta è stata quella di Reggio Emilia. Che ancora dà fastidio. Serve un riscatto, dobbiamo farlo per i nostri tifosi che devono vedere orgoglio, per noi e il lavoro, per tutto! Affrontiamo una delle squadre secondo me migliori del campionato, avremo a disposizione Quincy Ford. Dobbiamo essere consistenti per tutti i 40 minuti, bisogna essere capaci di giocare anche momenti brutti. Trento gioca in contropiede, ha ottime qualità nell’uno contro uno, gioca a metà campo, condivide il pallone, è presente a rimbalzo: sarà un match intenso contro una squadra che sta giocando bene. Noi però dobbiamo lottare, continuare a cercare i passi di continuità di cui abbiamo bisogno e che servono".

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "Ci attende una sfida in una piazza storica importantissima, contro una squadra allenata da coach Maurizio Buscaglia, persona molto importante per la storia del nostro club. Pesaro fa della sua aggressività su entrambi i lati del campo una delle sue caratteristiche principali: ha uno zoccolo duro di giocatori italiani che hanno molto a cuore quello che fanno, a cui si unisce un gruppo di americani esperti e talentuosi. Arrivano da una sconfitta che, anche complice l'assenza di Ford, è stata forse un po' troppo pesante, quindi avranno sicuramente grande voglia di rivalsa. In più sappiamo che è sempre difficile giocare davanti al loro pubblico, molto caldo e partecipe: dovremo essere bravi a giocare la nostra paritta, al nostro ritmo, sfruttando le nostre caratteristiche migliori ma al tempo stesso rimanendo pronti ad adeguarci a quello che il match ci proporrà".