Il secondo quarto di finale in programma al PalaAlpitour di Torino mercoledì 15 febbraio alle 20.45 vedrà affrontarsi le teste di serie numero 4 e 5, ossia Carpegna Prosciutto Pesaro e Openjobmetis Varese. Per i marchigiani questa è la 9ª partecipazione ad una Final Eight, culminata al massimo in tre finali nel 2001, 2004 e 2021. Soltanto in un’edizione Pesaro è uscita ai quarti di finale, è successo nel 2011 contro Siena nell’edizione giocata proprio a Torino. Per i lombardi questo è un ritorno alla Final Eight dopo l’edizione giocata a Firenze nel 2019, quando è uscita sconfitta dalla sfida contro la futura vincitrice del torneo Cremona. Su sei edizioni di Final Eight a cui ha già partecipato, Varese è riuscita a superare il primo turno soltanto nell’edizione 2013, anno in cui raggiunse la finale persa poi contro Siena.

Sono 8 i precedenti in Coppa Italia tra Pesaro e Varese, ma nessuno con il formato della Final Eight. Le due società si sono incrociate nelle edizioni 1969/70, 1970/71, 1984/85 e 1993/94 in gare di andata e ritorno; il conto delle vittorie è a favore della VL (5-3). Nel match di andata di regular season (giocato nel corso della 10ª giornata l’11 dicembre 2022), la Carpegna Prosciutto ha avuto la meglio per 101-93, ottenendo la vittoria trascinata dai 22 punti e 10 rimbalzi di Cheatham e i 22 e 6 assist di Moretti.

Se per Matt Brase, coach dei lombardi, questa è la prima partecipazione ad una Final Eight, per Jasmin Repesa sarà la 9a presenza ad un Final Eight, la cui ultima gara è stata la finale persa sulla panchina di Pesaro nell’edizione 2021. Il coach croato ha conquistato due Coppe Italia nel 2016 e nel 2017 quando era sulla panchina di Milano.

Final Eight 2023, Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese, secondo quarto di finale della Final Eight 2023, in programma domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su DMAX.