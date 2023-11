Promethey Slobozhanske - Reyer Venezia: dove vederla in diretta

Nella terza trasferta consecutiva l'Umana Reyer Venezia sarà impegnata all'Arena Riga (11.200 posti) per la gara valida per l'ottava giornata del girone di Eurocup. Mercoledì 22 novembre alle 18.00 italiane gli orogranata sfidano gli ucraini del Prometey Slobozhanske che disputano le gare interne, di campionato e coppa, in terra lettone.

Reyer e Prometey si presentano alla sfida con lo stesso record di 3-4, con gli orogranata settimi e gli ucraini ottavi. Nella passata stagione entrambi i confronti vennero vinti dal Prometey Slobozhanske. L'Umana Reyer si presenta a Riga senza Parks (bronchite), Spissu (trauma contusivo alla coscia destra) e Brown Jr. (possibile risentimento muscolare all’adduttore, sono in corso gli esami strumentali) con Iannuzzi a completare i 10 giocatori a disposizione di coach Neven Spahija.

A Riga la compagine ucraina tornata alla vittoria dopo due sconfitte di fila. L'assenza di un playmaker autentico come Marcus Keene costringe l'allenatore Ronen Ginzburg ad optare per differenti soluzioni: Iussuf Sanon e Roland March si spartiscono la gestione della sfera, con la guardia americana coinvolta anche come aiuto nell'altra metà campo; Davon Reed è un tiratore di striscia libero di prendersi quante più conclusioni possibili, mentre Caleb Agada ha il compito del tuttofare spaziando a suo piacimento tanto in attacco quanto in difesa. A chiudere il quintetto ci pensa il centro Tai Odiase, tipico lungo insidioso chiamato in causa sui pick and roll e nel gioco in post basso. A creare i principali pericoli in uscita dalla panchina sarà Illia Sydorov, playmaker con grande senso della posizione, abile nel creare occasioni per se stesso e per i propri compagni oltre che presenza fissa in aiuto a rimbalzo. I 217 centimetri di Ondrej Balvin permettono alla second unit degli ucraini di avere protezione garantita nel pitturato e possibilità di seconde chance o di far ripartire velocemente la transizione; Oleksandr Lypovyy si trova a suo agio come 3&D, efficiente nel tiro dai 6.75 metri e capace di farsi trovare pronto per servire un extra-pass o garantire ulteriore presenza sotto le plance. Infine possibile spazio in rotazione per le due ali Ivan Tkachenko e Vyacheslav Bobrov. Nella lega lettone-estone, il Promethey ha travolto il Parnu Sadam in trasferta con un sonoro 49-80, questo successo è servito per consolidare il secondo posto con il record di 7-1.

Promethey Slobozhanske - Reyer Venezia: dove vederla in diretta

Promethey Slobozhanske - Reyer Venezia, 8a giornata di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 22 novembre - a Riga alle ore 18 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.