Qualificazioni Mondiali 2023, Italia - Georgia: dove vederla in tv o in streaming

Prima di concentrarsi sull’EuroBasket 2022, che scatta giovedì 1° settembre, gli Azzurri del basket questa sera sono chiamati a vincere contro la Georgia al PalaLeonessa di Brescia (20.30, live streaming su ELEVEN e diretta tv su Sky Sport) per poter chiudere al meglio la prima ‘finestra’ della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dopo l’importante successo colto in trasferta contro l’Ucraina sul neutro di Riga, l’Italia ospita i georgiani, terza forza del girone L e ancora scossi dal brutto infortunio della loro stella Toko Shengelia (sostituito dal coach greco Zouros con Berishvili). L’ala della Segafredo Virtus Bologna, infortunatosi alla spalla durante la gara vinta contro i Paesi Bassi, dovrà saltare l’Europeo e naturalmente anche la sfida agli Azzurri. Una brutta perdita per la Georgia, che dovrà affidarsi ancor di più all’estro di Thad McFadden, statunitense naturalizzato nato in Michigan ma con una lunga esperienza in Europa e soprattutto in Spagna, dove con Burgos ha vinto due edizioni della FIBA Champions League (2020, 2021). Contro i Paesi Bassi per lui 19 punti e 5 assist, secondo miglior marcatore dopo il ventello di Shengelia. Occhi puntati anche sui due big men NBA Mamukelashvili (211 cm, Milwaukee Bucks) e Bitadze (212 cm, Indiana Pacers) e sull’ex Cantù Giorgi Shermadini.

Superato l'ostacolo Georgia, il ct Pozzecco potrà concentrarsi sull’esordio Azzurro all’EuroBasket, previsto per venerdì 2 settembre contro l’Estonia al Forum di Milano.

I 12 Azzurri per Eurobasket



0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)



Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco. Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà.

EuroBasket 2022: date e orari delle partite dell'Italia (streaming su Eleven e dirette tv su Sky Sport)



2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania)