Real Madrid - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Arrivata la sesta vittoria consecutiva con il successo casalingo per 76-62 sul Partizan, i ragazzi di coach Ettore Messina (record 12-15 con una gara in meno) si trovano ad affrontare domani sera la trasferta di Madrid per portare avanti la loro striscia positiva. Il Real Madrid (record 19-8 con una gara in meno) viene da sei vittorie nelle ultime sette gare. I pericoli principali portati dalla squadra di Chus Mateo arrivano soprattutto dal centrone Walter Tavares, il quale è in grado di dominare entro i due pitturati grazie ai suoi 220 centimetri ma anche di fornire aiuto in tutte le situazioni di gioco. Nigel Williams-Goss è il playmaker designato a facilitare le scorribande offensive degli esterni madrileni, ovverosia Mario Hezonja e Dzanan Musa che possono sfruttare fisicità e talento – oltre che doti realizzative – per mettere in seria difficoltà la retroguardia avversaria. L'aggiunta di Petr Cornelie come lungo in quintetto – in alternativa al possibile assente Guerschon Yabusele – potrà dare una grossa mano a rimbalzo, ma anche usufruire della sua efficienza al tiro dalla media e lunga distanza. L'ampio roster a disposizione per coach Mateo consente di fare diverse valutazioni in uscita dalla panchina. Il grande ex Sergio Rodriguez orchestrerà i pick and roll e servirà ad attirare l'attenzione della difesa per liberare spazio ai tagli dei compagni; Gabriel Deck sarà proprio uno dei taglianti da pescare e sarà prezioso pure nella propria parte di campo per tenere alta la pressione della difesa. L'esperienza di Rudy Fernandez verrà utilizzata non solo per spaccare la partita con tiri frequenti dai 6.75 metri, ma anche per servire compagni in area e come aiuto nel fermare il flusso di gioco avversario. Vincent Poirier sfrutterà la sua imponenza negli ultimi metri per creare seconde chance, generare punti, prendere rimbalzi ed intercettare palloni vaganti. Infine spazio nelle rotazioni anche per giocatori come Adam Hanga e Fabien Causeur, fondamentale la loro presenza in partite di questo calibro. Nell'ultimo turno di Liga ACB, il Real Madrid ha travolto il Bilbao con il punteggio di 86-65 portando il proprio record sul 19-3 mantenendo così la testa della classifica.

Real Madrid - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Real Madrid - Olimpia Milano, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 16 marzo, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.