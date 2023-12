Reggio Emilia - Dinamo Sassari: dove vederla in diretta

La UNAHOTELS Reggio Emilia, reduce dalla sconfitta contro Brescia, affronta il Banco di Sardegna Sassari, dopo la vittoria contro Brindisi in campionato e il successo valso contro il King Szczecin in BCL. Sono 45 le gare già giocate tra le due squadre, con i sardi avanti 23-22 nel computo totale. Reggio Emilia, tuttavia, ha conquistato 17 dei 21 scontri diretti giocati in casa. Uno dei quattro colpi esterni di Sassari è stata gara 7 delle finali scudetto della stagione 2014/15 che ha visto la Dinamo conquistare il campionato. Nelle ultime 8 gare soltanto una vittoria di Reggio Emilia, quella casalinga della stagione 2021/22.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Siamo consapevoli di affrontare un avversario tosto, la cui classifica è bugiarda per via delle problematiche legate agli infortuni che Sassari ha avuto ad inizio stagione. Nelle ultime settimane, recuperando i giocatori ai box, la Dinamo ha mostrato tutto il suo valore, quello cioè di un team profondo ed attrezzato per il doppio impegno coppa-campionato. Sono una squadra con delle guardie che sanno creare dal palleggio, hanno atletismo e capacità di arrivare al ferro, due lunghi che sanno finire molto bene in area e tanti tiratori pronti a punire dalla lunga distanza. Giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo tornare alla vittoria: sono certo che al PalaBigi ci sarà un bell’ambiente, noi ed i tifosi stiamo diventando sempre più una cosa sola ed abbiamo bisogno della loro energia per trovare un successo che per noi sarebbe molto importante”.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: "Reggio è veramente una squadra forte, che ha talento, esperienza e molti giocatori in grado di metterti in difficoltà. Noi dobbiamo continuare sulla scia dei match in casa, difendendo, trovando una quadra a livello di equilibrio e riuscendo a dare continuità al nostro lavoro. In questo senso il poter lavorare insieme ci può far migliorare, abbiamo recuperato quasi tutti, qualche acciacco, ma fondamentalmente stiamo meglio e si vede anche in allenamento dove è fondamentale conoscersi, crescere e fare degli step. Di fatto è brutto dirlo ma abbiamo buttato un mese a causa di questo, mi aspetto una prestazione importante, per vincere in trasferta dobbiamo fare di più. Infortuni? Per scaramanzia non dico niente, ad oggi meglio, ovviamente abbiamo ancora fuori Bendzius ma il già poter contare su questo gruppo anche con qualche acciacco ci fa stare più sereni e lavorare meglio”.

Reggio Emilia - Dinamo Sassari: dove vederla in diretta

Reggio Emilia - Dinamo Sassari si gioca oggi - sabato 23 dicembre - alle ore 21.00 e viene trasmessa in diretta su DAZN e in tv in chiaro su DMAX.