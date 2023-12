Reggio Emilia - Germani Brescia: ultime e dove vederla in diretta

Dopo la trasferta vincente di Napoli, la UNAHOTELS Reggio Emilia apre il programma della 12ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 ospitando la Germani Brescia, che viene dalla netta vittoria contro Sassari. Sono 22 i precedenti tra le due società giocati tra A e A2, con anche due gare di playout (1990/91). In totale i biancoblu sono avanti per 15-7 e comandano anche negli scontri diretti giocati a Reggio Emilia (6-5). Brescia ha vinto le ultime 3 gare contro Reggio Emilia, due in casa e una in trasferta. La vittoria a Reggio Emilia di Brescia della scorsa stagione è l’unico successo esterno nelle ultime 3 stagioni tra le due società.

Nella Germani Brescia un grande ex: Amedeo Della Valle, dal 2014 al 2018 con la maglia della Reggiana, vincendo una Supercoppa Italiana nel 2015 (con tanto di MVP) e raggiungendo due finali Scudetto nel 2015 e nel 2016. Con i biancorossi ha giocato in Italia un totale di 159 partite e messo a referto 12.1 punti di media.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: "Brescia è una formazione che lavora molto bene su entrambi i lati del campo: hanno un’ottima chimica e connessione, di certo questa posizione in classifica ed i risultati ottenuti finora non sono casuali. La cosa più importante che voglio sottolineare è che hanno raggiunto questo livello grazie alla grande continuità rispetto alla passata stagione, confermando sette decimi dell’organico più l’allenatore. Questa credo sia la spiegazione migliore dei loro risultati attuali. Sappiamo che la nostra missione è davvero impegnativa: dobbiamo giocare la nostra miglior partita fisicamente, mentalmente e tatticamente in tutti gli aspetti del gioco. Hanno tante bocche da fuoco offensivamente, ma soprattutto sono una formazione in grado di fare ottime letture e trovare sempre il giocatore libero. Sono molto pericolosi dall’arco, ma hanno anche grande capacità di giocare il post-basso, non solo con i lunghi, ma anche con le guardie”.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Presentiamo la prossima sfida che arriva dopo una settimana dove abbiamo fatto il carico di energie, siamo riusciti a battere Sassari e siamo riusciti a mantenere non solo per un’ora il primato ma grazie alla vittoria di Milano su Bologna una sei giorni di primato in classifica in solitaria. Riparto da qui e dall’obiettivo della squadra che rimane quello di competere. Adesso dobbiamo vedere se siamo in grado di difendere questa posizione e lo dobbiamo fare prima di un periodo estremamente complicato con partite difficili e in trasferta. Il prossimo mese sarà un test importante per vedere quello che può essere il nostro cammino e per vedere in quale posizione possiamo arrivare alla fine del girone di andata in vista della Coppa Italia. Affrontiamo squadre difficili e ben attrezzate a partire dalla partita di domani con Reggio Emilia, una squadra fin da subito additata, da parte mia e dagli addetti ai lavori, come una squadra costruita per provare a far bene. Hanno cambiato tanto e hanno preso un General Manager che non ha bisogno di presentazioni come Coldebella, il quale è stato fondamentale per far arrivare in Italia un allenatore come Priftis che aveva già avuto con sé a Kazan. Questo gli ha permesso di portare a Reggio un giocatore come Smith già visto anche lui a Kazan e la possibilità di allestire una squadra estremamente talentuosa soprattutto nella metà campo offensiva vista la presenza di Vitali, Galloway ed Hervey. Giocatore già visto a Bologna, che dopo l’infortunio dimostra di essere tornato ai suoi livelli. Sono una squadra profonda e come noi cercano di essere aggressivi in difesa e non a caso sono la squadra che forza più palle perse di tutto il campionato e hanno un impatto nel tiro da 3 punti incredibile. Sarà un test perché in casa hanno perso solo una volta contro Tortona. Quando giocano al PalaBigi le loro statistiche migliorano e sappiamo quanto sia importante la spinta del pubblico. Reputo Reggio Emilia come una squadra che vale la nostra sotto tanti aspetti quindi sarà bello provare a vedere se riusciremo a mantenere questo livello di performance contro una squadra del nostro livello soprattutto in trasferta".

Reggio Emilia - Germani Brescia: dove seguire la partita in diretta