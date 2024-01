Reyer Venezia - Besiktas Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ancora zero vittorie nel girone di ritorno per la squadra di coach Neven Spahija, il cui record di 4-9 li allontana dalla zona valida per qualificarsi al turno ad eliminazione diretta; l'ultima sconfitta per 89-81 sul parquet dello Joventut Badalona non deve però spegnere le speranze degli orogranata. Al Taliercio arriva il Besiktas (record 8-5) vittorioso per 72-59 contro i Wolves di Vilnius e in piena lotta per le posizione più alte del Gruppo B; all'andata, i turchi vinsero 74-68 tra le mura amiche. Il fulcro del gioco di coach Dusan Alimpijevic sarà rappresentato dal centro Angel Delgado: il dominicano verrà coinvolto sui pick and roll per minare la sicurezza della difesa avversaria, si prenderà tutto lo spazio necessario per vincere gli scontri a rimbalzo e sfrutterà le sue doti da passatore per innescare gli esterni pronti a raccogliere i suoi suggerimenti. Derek Needham guiderà il backcourt gestendo la maggior parte dei possessi, ma tornerà utile anche in fase difensiva come disturbo sulle linee di passaggio. Gli esterni Matthew Mitchell e Leyton Hammonds avranno compiti differenti: il primo più votato alla fase realizzativa e fungerà da primo o secondo violino offensivo, mentre il secondo darà un grosso contributo nella lotta sotto le plance e mettendo pressione ai portatori della squadra ostile; l'ala turca Egehan Arna proverà a fare da collante tra le due metà campo a seconda della richiesta del coach.

La panchina dei bianconeri si affiderà principalmente alle scorribande delle guardie Jonah Matthews e Kyle Allman, elementi in grado di diversi equamente il numero di tiri e di possessi a disposizione; Yigit Arslan sarà la terza bocca da fuoco in uscita dal pino, userà i suoi movimenti senza palla per ricevere dietro l'arco dei 6.75 metri e colpire con rapidità di esecuzione. Il classe 2004 Samet Yigitoglu avrà voce in capitolo come backup nel ruolo di centro grazie ai suoi 216 centimetri che gli permettono di arrivare per primo su molti dei palloni vaganti. Possibile spazio sul parquet anche per Kerem Konan e per il 2006 Yagiz Aksu. Nel campionato turco, il Besiktas ha trovato il successo esterno per 70-76 sul parquet del Samsunspor confermandosi terza potenza della Lega grazie ad un record di 11-4.

Reyer Venezia - Besiktas Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Besiktas Istanbul, gara di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 10 gennaio - alle ore ore 20.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.