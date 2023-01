Reyer Venezia - Cluj: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Domani sera alle 20.00 il Taliercio ospita l'importante match di 7Days Eurocup tra Umana Reyer e Cluj-Napoca, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season. L'Umana si presenta alla sfida al quarto posto in classifica mentre i rumeni sono ottavi, a due partite di distanza. Nella gara di andata gli orogranata vinsero con merito (80-85) una bella partita davanti ai 6703 spettatori della B-t Arena. Dopo la sconfitta contro Bourg en Bresse (86-79) valida per la testa del Gruppo A, la squadra allenata da coach Walter De Raffaele si trova a due partite dal primo posto con un record di 6-5. Il Cluj ha interrotto una striscia di tre sconfitte grazie alla vittoria 80-88 sul campo del Cedevita. L'allenatore Mihai Silvasan può contare sull'innesto Shepherd Kasey, un playmaker di grande fisicità con il fiuto per il canestro da ogni posizione; la guardia tiratrice Patrick Richard ha un interessante primo passo che lo aiuta a trovare spesso falli entrando in area, anche se preferisce colpire dai 6.75 metri oltre a raccogliere i palloni vaganti nel pitturato. Il trio di lunghi della compagine romena è tra i più fisici di tutta l'EuroCup: Stefan Bircevic sfrutta i suoi 209 centimetri per lottare a rimbalzo, guadagnare falli ed è abile nel giocare il pick and pop tentando numerose conclusioni da dietro l'arco; Leonardo Meindl è un'ala forte duttile con ottimo movimento di piedi, abilità sopra la media nel gioco in post e visione di gioco d'élite per il ruolo; infine Andrija Stipanovic è il tipico centro che presidia il pitturato, ma ha già mostrato flash interessanti come passatore sugli short roll. Dalla panchina Nemanja Gordic dà ulteriori soluzioni in costruzione tentando pochi tiri, ma mettendo in ritmo la squadra; l'esterno Karel Guzman con il suo atletismo sopperisce alla mancanza di centimetri che però non gli vieta di essere un pericoloso cacciatore di rimbalzi. La miglior soluzione in uscita dal pino è il nuovo arrivato Jalen Jones, ala piccola in grado di spaccare le partite con la sua pericolosità al tiro e le sue giocate in transizione; Emanuel Cate serve per far rifiatare a giro uno dei tre lunghi lungo il corso della partita. Continua il dominio nel campionato nazionale con la vittoria per 61-94 sul Miercurea Ciuc utile a tenere ben saldo il Cluj-Napoca al primo posto (record 14-1).

Reyer Venezia - Cluj: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Cluj, gara di Eurocup in programma domani sera, martedì 24 gennaio, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.