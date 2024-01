Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino: segui la partita in diretta

La Reyer Venezia, dopo le sconfitte di Tortona in campionato e contro i Wolves Vilnius in Eurocup, sfida nel primo anticipo del sabato la Dolomiti Energia Trentino, che viene dai k.o. contro Brescia e di Cluj-Napoca in Eurocup. Sono 35 le gare già giocate tra le due società dalla stagione 2014/15, 20 delle quali conquistate da Venezia. Su 18 scontri diretti disputati in casa, la Reyer ne ha conquistati 12. Nella stagione 2016/17, le due squadre si sono affrontate nella finale Scudetto conquistata dagli orogranata per 4-2. Nel match di andata, giocato il 3 dicembre 2023 nel corso della 10a giornata, Trento vinse nettamente per 106-79, grazie alla prova di Hubb da 22 punti e dai 15 punti a testa di Grazulis e Baldwin. Questo è stato l’unico precedente tra i due allenatori Paolo Galbiati e Neven Spahija.

Un solo ex, nella Dolomiti Energia Trentino: è Paul Biligha, che ha completato due stagioni con la canotta della Reyer, vincendo la FIBA Europe Cup nel 2018 e lo Scudetto nel 2019. A Venezia ha realizzato 4.9 punti e 2.3 rimbalzi di media nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "È molto doloroso essere usciti dall'Eurocup perché avevamo aspettative su questa competizione. Ora però dobbiamo solo concentrarci sugli altri obiettivi che abbiamo davanti a noi, soprattutto sulla prossima partita. Siamo secondi in classifica e vogliamo battere Trento davanti ai nostri tifosi, dopo le sconfitte con Napoli e Tortona. Vogliamo tornare a giocare la nostra pallacanestro, indipendentemente da chi scenderà in campo. Tucker e De Nicolao hanno fatto il primo allenamento oggi, ma la decisione sul loro impiego la prenderemo domani dopo lo shootaround. Trento è una squadra forte che gioca con "pace", tanti rimbalzi offensivi e tiri da tre. È una squadra tosta e ben allenata".

Toto Forray, capitano Dolomiti Energia Trentino: "Stiamo affrontando un momento difficile per la somma di tante piccole cose, ma nella partita in Romania contro Cluj e nel modo in cui stiamo lavorando in palestra vedo una squadra determinata e reagire a queste difficoltà. Il nostro percorso di crescita deve continuare, non possiamo accontentarci: siamo in un momento della stagione molto importante in cui ogni partita in campionato e in coppa è determinante per continuare ad inseguire i nostri obiettivi. Sabato sera al Taliercio ci aspetta una sfida particolarmente sentita, che ci mette di fronte a una grande avversaria. Per noi è un bel test, che ci farà capire di che pasta siamo fatti. Conosciamo bene le qualità di una squadra lunga ed esperta come Venezia, che costantemente da tutta la stagione occupa le prime posizioni della classifica e che ha chiuso al primo posto il girone di andata di Serie A. Per batterli dovremo mettere in campo la migliore versione possibile di noi stessi, partendo dalla difesa per imprimere un ritmo alto, dalla concentrazione per 40', dall'attenzione nel limitare le palle perse, dalla lotta a rimbalzo in cui dobbiamo mettere massima fisicità e voglia di catturare i palloni vaganti".

Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino: segui la partita in diretta

Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino, gara della 18a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 27 gennaio - alle 19,30. Diretta streaming su DAZN.