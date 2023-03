Reyer Venezia - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Derby italiano in Eurocup: domani si sfidano al Taliercio, casa della Reyer Venezia, i Leoni orogranata e la Germani Brescia fresca di vittoria della sua prima Coppa Italia. Una sfida che può valere l'accesso alla fase ad eliminazione diretta con tre giornate di anticipo, una partita che mette di fronte due squadre entrambi con un record di 7-7 e che nel proprio campionato stanno attraversando un periodo piuttosto negativo. La gara di andata tra le due compagini si è chiusa con una vittoria schiacciante degli orogranata in quel del PalaLeonessa (60-80) con protagonista un Allerik Freeman da 22 punti. Anche in campionato Venezia si è imposta su Brescia nella gara dell'11 dicembre con il risultato di 82-79 con Mitchell Watt sugli scudi; il ritorno è previsto nella città lombarda il 19 aprile durante il 27° turno della Serie A UnipolSai. In classifica entrambe sono fuori dalla zona play-off: la Umana Reyer occupa la nona posizione con un record di 9-11; la Germani (record 7-13) è al tredicesimo posto in piena zona calda dopo sette sconfitte consecutive. Sarà un duello tra due organici che si conoscono alla perfezione nonostante le differenti pallacanestro proposte; certamente sia coach Magro sia coach Spahija cercheranno di conquistare una vittoria fondamentale che permetterà ad uno di loro di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Brescia si affiderà al duo Amedeo Della Valle-John Petrucelli per guidare la squadra sulle due metà campo, dall'altra parte Venezia sfrutterà il pick and roll tra Marco Spissu e Mitchell Watt per fare male alla retroguardia avversaria. La Umana Reyer potrà contare sul playmaking di Jayson Granger e sulla dimensione di ala polivalente di Jordan Parks; la Germani userà il fisico di Tai Odiase e Kenny Gabriel per chiudere i varchi nel pitturato. Derek Willis e David Moss saranno i due jolly per le rispettive squadre anche se con compiti differenti. La sfida però potrebbe essere decisa col talento in uscita dalla panchina: le giocate improvvise di Cournooh, le idee di Nikolic, i canestri di Massinburg, la forza fisica di Cobbins e Burns e i punti fondamentali nei momenti difficili della partita segnati da Akele saranno l'arma in più per coach Alessandro Magro; sull'altra sponda ci sono invece l'esperienza e le triple di Bramos, la solidità di Tessitori e Brooks, gli sforzi sui due lati del campo di Moraschini e l'estro di Ray. Nell'ultimo weekend la squadra di coach Neven Spahija ha perso in casa del Banco di Sardegna Sassari per 90-81, mentre per gli uomini allenati da Alessandro Magro è arrivata una sconfitta esterna (83-76) contro la Dolomiti Energia Trentino.

Reyer Venezia - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Germani Brescia, gara di Eurocup, in programma domani, mercoledì 8 marzo, alle 20, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.