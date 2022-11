Reyer Venezia – Lietkabelis: dove vederla in tv e in streaming

Torna l'Eurocup dopo la sosta per le nazionali e saranno gli orogranata della Reyer Venezia ad aprire le danze, questa sera, ospitando al Taliercio i lituani del Lietkabelis. La compagine della città di Panevezys ha registrato fin qui un record di 2-2 come i veneti, ma con andamento altalenante vincendo sempre tra le mura amiche e uscendo sconfitta dalle trasferte. Coach Nenad Canak si affida al suo top scorer Jamel Morris, classica shooting guard statunitense a cui viene affidato il pallino del gioco e maggior parte dei possessi; gli esperti Zeljko Sakic e Vytenis Lipkevicius sanno fare molto male dai 6.75 dove fin qui hanno registrato percentuali tra le migliori della competizione, oltre a dare anche un fondamentale contributo in fase difensiva. I due centri autoctoni Gabrielius Maldunas e Benas Griciunas si daranno il cambio per proteggere il ferro, minimizzando gli ingressi in area e commettendo falli sistematici per spezzare il ritmo dell'attacco avversario; da tenere d'occhio il giovanissimo Paulius Murauskas, aiutato da mezzi fisici fuori dal comune per un ragazzo di 18 anni, e il playmaker lettone Kristian Kullamae sempre a caccia di tiri dalla lunetta può risultare decisivo nella gestione dei falli. Il Lietkabelis occupa il secondo posto nel campionato nazionale con il record 7-2 e viene da una striscia di quattro vittorie consecutive che la rendono la minaccia principale per la capolista.

Così Gianluca Tucci, assistente del coach De Raffaele, nel pregara: “Ritorna l’impegno in coppa, siamo a metà del girone di andata. Il Lietkabelis ha una formazione di giocatori atletici contro i quali dobbiamo assolutamente impattare con durezza fisica in tutti i ruoli. A cominciare dal playmaker Morris (mancino, 17 punti a partita in Eurocup, 193 cm), per finire con i tanti lunghi, tra cui spiccano l’esperto croato Sakic (50% da 3 punti) e il centro mancino di 210 cm Griciunas. I lituani sanno correre il campo e si sono imposti diverse volte per solidità al rimbalzo. Noi puntiamo anche a limitare il talento di Lipkevicius (50% da 3 punti), eccellente tiratore dalla distanza. Dalla panchina è molto interessante il play-guardia Kullamae, attaccante completo con ottimo tiro dal palleggio”.

Reyer Venezia – Lietkabelis: dove vederla in tv e in streaming

Reyer Venezia – Lietkabelis, in programma oggi, martedì 22 novembre, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports, Sky Go e NowTv.