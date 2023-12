Reyer Venezia - London Lions: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria schiacciante sul Veolia Towers Hamburg ha rimesso i ragazzi di coach Neven Spahija dentro la corsa play-off, ma gli orogranati sono attesi da una sfida probante nel Round 10 di EuroCup.

Al Taliercio arrivano i London Lions (Tarik Phillip è l'ex della sfida) in striscia positiva da quattro gare e con due partite consecutive da oltre 100 punti segnati (l'ultima 87-101 contro i Wolves Vilnius); all'andata sono stati i britannici a trionfare per 76-69 contro i lagunari. Petar Bozic si affiderà ad una combo di playmaker dinamici: Matthew Morgan ha una vena realizzativa più sviluppata rispetto al compagno Jordan Taylor, il quale è più votato alla fase di costruzione del gioco e ad aggiungersi come uomo in più in difesa; a fare loro compagnia come esterno aggiuntivo ci sarà Mo Soluade, i cui movimenti dovranno servire per distrarre gli avversari lasciando spazio di manovra al resto del quintetto. I pericoli maggiori arriveranno dai lunghi: Conor Morgan è una macchina da canestri – soprattutto da dietro l'arco dei 6.75 – capace di rendersi utile anche sotto le plance e di coinvolgere l'intero gruppo; Gabe Olaseni è un centro mobile, abile nel lucrare falli e catturare rimbalzi, ma anche nel dare seconde possibilità alla squadra per segnare.

Il sesto uomo sarà Donte Grantham, esterno che ama accendersi ed infiammare la partita con conclusioni estemporanee e ripartenze fulminanti in coast-to-coast. A dare un senso alla manovra offensiva ci penserà il play Tarik Phillip, mentre Luke Nelson raccoglierà i palloni che gli verranno serviti per stracciare la retina quando sarà necessario. Josh Sharma e Sam Dekker rappresenteranno le soluzioni nel ruolo di lunghi: il primo avrà il compito di stazionare in area per appoggiare facilmente a canestro; il secondo verrà coinvolto anche sugli scarichi per scaldare le sue mani con tiri da dietro l'arco. Inoltre potrebbe esserci spazio anche per Ciaran Sandy e Kareem Queeley rispettivamente nei ruoli di ala e guardia. Nonostante la sconfitta tra le mura amiche per 94-100 contro i Caledonia Gladiators, i London Lions continuano a rimanere in vetta alla classifica della Lega britannica (record 15-3).

"Affrontiamo una grande squadra che gioca una bellissima pallacanestro - le parole della vigilia di coach Spahija -. La partita dell'andata è stata molto equilibrata, abbiamo perso nel finale. Ora siamo una squadra migliore, nonostante la partita a Trento. Spero che avremo una reazione di squadra, mi aspetto che giocheremo insieme per fare una bella partita di fronte ai nostri tifosi".

Reyer Venezia - London Lions: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - London Lions, gara di Eurocup, si gioca domani - martedì 5 dicembre - alle ore 20.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.