Reyer Venezia - Olimpija Ljubljana: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Domani l'Eurocup torna al Taliercio. L'Umana Reyer sfida gli sloveni Olimpija Ljubljana in una sfida che è diventata una classica della coppa europea. Venezia e Lubiana si sono infatti già affrontate sei volte nelle ultime stagioni, due in Champions League e quattro in Eurocup, con un bilancio di 4-2 in favore degli orogranata. L'Umana Reyer, ottava (1-4), cerca un successo per migliorare la propria classifica, ma certamente Lubiana, nona (0-5), si presenterà al Taliercio altrettanto determinata.

Neven Spahija alla vigilia del match: "Speriamo di avere a disposizione più giocatori possibili per la partita contro Lubiana. Loro arrivano al Taliercio senza vittorie, ma questo non significa nulla perché giocheranno con grandi motivazioni e hanno un bel roster. Noi stiamo preparando la partita e dovremo porre grande attenzione ai loro giocatori migliori ad iniziare da Klemen Prepelic, Jaka Blazic e Karlo Matkovic, anche se ne hanno diversi di forti. Dovremo farci trovare pronti a rispondere ad ogni situazione che proporrà l'Olimpia. Nelle ultime partite abbiamo tirato molto male, ma non voglio che la nostra squadra pensi a questo perché abbiamo grandissimi tiratori e tutti possono aiutare la squadra anche quando le percentuali sono basse. La percentuale al tiro delle ultime due partite non è accettabile, ma succede nella pallacanestro e non dobbiamo metterci pressione addosso. Dobbiamo invece concentrarci sul giocare la nostra difesa, sui rimbalzi in entrambi i lati del campo e fare le piccole cose utili alla squadra".

Al Taliercio arriva un Cedevita Olimpija Ljubljana ancora senza vittorie, uscito sconfitto per 78-86 dalla sfida con il Wolves Vilnius. Uno schieramento inusuale quello di Simone Pianigiani che utilizza un quintetto con due centri e tre guardie: a dirigere le operazioni è DJ Stewart, esterno esplosivo il cui ruolo è quello di segnare da ogni zona del campo e alzare il ritmo della squadra; al suo fianco Jaka Blazic e Jaka Klobucar cercheranno conclusioni aperte da oltre l'arco dei 6.75 portando inoltre forza lavoro sul lato difensivo. Sotto le plance il duo composto da Karlo Matkovic e Amadou Sow hanno il compito di proteggere il ferro, raccogliere rimbalzi e far ripartire velocemente la transizione.

Nelle corte rotazioni degli sloveni è l'esperto Klemen Prepelic a mettere ordine in uscita dalla panchina giocando da vero e proprio playmaker con Gregor Glas pronto a raccogliere i suggerimenti e stracciare la retina quando necessario; Shawn Jones rappresenta il cambio nel ruolo di centro facendo staffetta a turno con uno dei due titolari. Probabile spazio anche per il giovane Luka Scuka, utile come lungo per aggiungere centimetri alla lotta nel pitturato. Il Cedevita Olimpija Ljubljana, col risultato di 82-78, ha battuto il Borac Mozzart portandosi ad un record di 4-2 mantenendo il quinto posto in classifica.

Reyer Venezia - Olimpija Ljubljana: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Olimpija Ljubljana, gara di Eurocup, si gioca domani, martedì 7 novembre, alle ore 20, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.