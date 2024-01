La sconfitta per 57-75 contro il Wolves Vilnius ha definitivamente spento le speranze della squadra allenata da coach Neven Spahija, il cui record di 6-10 li mette già fuori dalla corsa alla prossima fase.

"Sappiamo che non abbiamo più possibilità di qualificarci al turno successivo e per questo sarà l'ultima partita casalinga di Eurocup - dice coach Spahija alla vigilia - . In ogni caso faremo del nostro meglio per vincere davanti ai nostri tifosi, il loro supporto non manca mai ed è fondamentale per noi. Vogliamo dare continuità alla prestazione fornita contro Trento, tutti gli allenamenti e tutte le partite rappresentano opportunità per migliorare".

Al Taliercio domani sera arrivano gli ucraini del Prometey (record 9-7), qualificati al prossimo turno grazie anche alla vittoria per 105-113 sul parquet dell'Hapoel Tel Aviv. Coach Ronen Ginzburg può ancora sperare in un piazzamento migliore in classifica, perciò giocherà con i migliori interpreti: le chiavi del gruppo saranno in mano a Caleb Agada, esterno canadese particolarmente prolifico in fase realizzativa, ma con ottima comprensione del gioco sui due lati del campo; Gian Clavell lo aiuterà nella divisione dei possessi, uno scorer su tre livelli spesso intenzionato ad alzare il ritmo e mettere pressione sul portatore avversario. Tai Odiase sfrutterà la sua dinamicità sui pick and roll e farà valere la sua stazza fisica all'interno del pitturato; Oleksandr Lypovyy propenderà per “poppare” e farsi servire in punta, ma avrà anche un ruolo importante sotto le plance.

A chiudere il quintetto ci penserà l'ala piccola DJ Kennedy, vero e proprio collante tra backcourt e frontcourt. In uscita dalla panchina, il sesto uomo designato sarà Ronald March, primo violino offensivo e asso nella manica di coach Ginzburg quando necessità di punti rapidi che accendano tutta la squadra. Iussuf Sanon e Illia Sydorov permetteranno al proprio capo allenatore di giocare con un doppio playmaker, così come i 217 centimetri di Ondrej Balvin torneranno utili per le seconde chance e per avere una presenza ulteriore a rimbalzo. Nelle rotazioni degli ucraini rientreranno i profili di Rob Gray (altro "microonde" micidiale in fase realizzativa) e Ivan Tkachenko.

Reyer Venezia - Prometey: dove seguire la partita in diretta

Reyer Venezia - Prometey, gara di Eurocup, si gioca domani - martedì 30 gennaio - alle ore 20.00. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.