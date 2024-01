Reyer Venezia - Wolves Vilnius: dove seguire la partita in diretta

La vittoria per 93-104 contro il Cedevita Olimpija Ljubljana ha tenuto vive le speranze della formazione allenata da coach Neven Spahija, il cui record di 6-9 li porta a due partite dal sesto posto.

Al Taliercio domani - mercoledì 24 gennaio - arriveranno i lituani del Wolves Vilnius (record 5-10) che hanno ottenuto un solo successo nelle ultime otto gare e hanno perso 91-64 contro il Prometey (squadra contro cui Venezia fa la corsa per accedere ai playoff) nell'ultimo turno. Coach Kestutis Kemzura chiederà a Jeffrey Taylor di utilizzare la sua esperienza per alimentare la verve dei compagni, tenendoli costantemente focalizzati e vigili sui due lati del campo; Rasheed Sulaimon e Kristupas Zemaitis si divideranno la gestione dei possessi e dei tiri sfruttando principalmente la loro abilità dai 6.75 metri. Eigirdas Zukauskas giocherà nello spot di ala grande, ma cercherà di dare man forte sia a livello offensivo sia sotto le plance come aiuto nella lotta a rimbalzo; il centro Garrison Brooks si farà trovare pronto sui pick and roll e proteggerà i tabelloni sfruttando i suoi muscoli e i suoi 208 centimetri.

La minaccia principale in uscita dalla panchina sarà rappresentata da Tre'Shawn Thurman, esterno americano rapido che ama catturare rimbalzi per far alzare il ritmo di gioco e ripartire subito in transizione, oltre ad essere un letale realizzatore. A giocare come guardie ci penseranno Arnas Berucka e Vitalijus Kozys, i quali raccoglieranno i suggerimenti e gli scarichi per accendersi da dietro l'arco; il lungo Christian Mekowulu potrà sia giocare da ala forte sia da centro a seconda della richiesta di coach Kemzura, questo grazie alla sua versatilità e alla facilità con cui può spostarsi da un lato all'altro del parquet. Infine, potrebbe esserci spazio nelle rotazioni anche per Vaidas Kariniauskas e per Regimantas Miniotas. Sconfitta interna per 72-89 contro il Rytas che condanna i Wolves Vilnius al quarto posto (record 12-5) della LKL League.

Reyer Venezia - Wolves Vilnius: dove seguire la partita in diretta

Reyer Venezia - Wolves Vilnius, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 24 gennaio - alle ore 20. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.