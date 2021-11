Sassari cambia: esonerato Demis Cavina

La Dinamo Banco di Sardegna volta pagina: esonerato il coach Demis Cavina. Tre vittorie e cinque sconfitte nelle prime otto giornate, lo score di Sassari in questo avvio di serie A. Troppo per la dirigenza sarda, che da poche ore ha deciso di cambiare in panchina. Fatale l'ultimo ko a Tortona 95-89, la quarta consecutiva. L'ultima vittoria un mese fa a Treviso. A breve l'annuncio del sostituto di Cavina.

Il comunicato ufficiale: "La società comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali".