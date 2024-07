Secondo anno a Rimini per Alessandro Grande, nuova conferma in casa Rivierabanca

In casa Rivierabanca è in arrivo un’altra “grande” conferma. Lui ci ha abituato, nell’ultima stagione, con le sue bombe da togliere il fiato. Rinascita Basket Rimini ha comunicato la conferma in biancorosso per la stagione 2024/2025 di Alessandro Grande. Arrivato durante lo scorso mercato estivo, Alessandro ha concluso la stagione con 9,5 punti di media in 27’ minuti di utilizzo durante la...