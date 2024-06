Torneo "Porta del Salento": in serata derby cittadino e premiazioni

Giornata conclusiva della decima edizione del Torneo “Brindisi Porta del Salento”, organizzato dalla Robur Brindisi. Alle 18 è prevista la finalissima: sarà un derby tutto cittadino tra la New Basket Brindisi e l’Aurora basket Brindisi. Quest’anno la location per la cerimonia di chiusura sarà il PalaZumbo di Via dei Mille per l’indisponibilità del consueto campo di gioco di Parco Maniglio. Al...