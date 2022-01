Serie A, 15a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Si chiude tra oggi e domani il girone d'andata in serie A. Cinque le partite da giocare, mentre altre tre sono saltate causa Covid: Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro, a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra dei marchigiani, oltre a Treviso - Pallacanestro Trieste e Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli Basket.

Dopo il recupero vincente di mercoledì contro Napoli, l’Umana Reyer Venezia inaugura la 15ª giornata giocando sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Diretta questa sera, sabato 8 gennaio, alle 20, su Eurosport 1 e Discovery +. Arbitri: Lorenzo Baldini, Mark Bartoli, Martino Galasso.

Domani le altre quattro gare in programma. Vanoli Basket Cremona e Banco di Sardegna Sassari si sfidano nel lunch match di giornata, dopo la lunga pausa forzata causa Covid che ha colpito entrambe le squadre. Palla a due alle ore 12 con diretta su Discovery +. Arbitri: Tolga Sahin, Alessandro Vicino, Federico Brindisi.

Nel pomeriggio, alle 17:30, torna in campo l'Olimpia Milano che al Forum di Assago ospita Tortona in diretta su Eurosport 2 e Discovery+. Alle 18:30 tocca a Reggio Emilia scendere in campo nel derby contro la Virtus Bologna (diretta su Discovery+), mentre la giornata si chiuderà alle 20:45 con Fortitudo Bologna - Varese, in diretta tv dal PalaDozza su Raisport HD e su Discovery+.

La serie A tornerà in campo il 23 gennaio per la 2a di ritorno, mentre la prima giornata della seconda fase si giocherà il 13 aprile, per permettere nel prossimo week end lo svolgimento dei recuperi delle gare saltate nell'ultimo periodo.