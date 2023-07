Serie A 2023/2024, Varese scatenata: nuovo coach e una stella americana

Giorni caldi per la Openjobmetis Varese: nuovo coach e nuovo talento, tutto a stelle e strisce. In panchina arriva Tom Bialaszewski, tecnico statunitense che ricoprirà il ruolo di head coach dei biancorossi. In campo cui sarà anche l'americano Gabe Brown.

Tom Bialaszewski già entusiasta del ritorno nel basket italiano dopo l'esperienza nello staff di Messina a Milano: "Io e la mia famiglia siamo entusiasti di tornare in Italia e sposare il progetto di Pallacanestro Varese. Non vediamo l’ora di conoscere gli appassionati tifosi biancorossi".

Bialaszewski nasce il 5 gennaio del 1982 a New York. Inizia ad allenare nel 2005 come video intern dei Cleveland Cavaliers. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto il ruolo di assistant video coordinator dei Sacramento Kings. Successivamente, dal 2009 al 2011 ha lavorato come Director of scouting e Associate Coach dei Reno Bighornsne l campionato di G- League. Torna in NBA nel 2012 inizialmente nella veste di video coordinator dei Los Angeles Lakers per poi rivestire il ruolo di assistente. Per le successive tre stagioni, è stato nominato direttore tecnico della NBA Accademy in Australia. Dal 2019 al 2022 approda in Europa nella veste di assistente allenatore di coach Messina all’Olimpia Milano.

Arriva Gabe Brown

Gabe Brown, ala mancina di 201 centimetri, è un nuovo giocatore della Openjobmetis. L'americano ama il gioco in velocità ed in contropiede, pericoloso quando attacca il canestro e quando prende la mira per il tiro da tre. Energia ed atletismo sono due punti di forza del suo bagaglio tecnico. Matteo Jemoli, responsabile scouting di Varese contento del colpo di mercato: "Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con Gabe. Si tratta di un giocatore che seguivamo già dalla stagione passata in G-league e nella recente Summer League; le sue principali caratteristiche sono la corsa in contropiede e il tiro da 3 e pensiamo possano sposarsi al meglio col nostro sistema di gioco. Non vediamo l'ora di vederlo all’opera".

Nato a Ypsilanti, Michigan il 5 marzo del 2000, trascorre i suoi primi passi alla Belleville High School prima di venire reclutato da Michigan State University. Alla prima annata da freshman raggiunge subito le Final Four del torneo NCAA. Chiude la sua esperienza universitaria a 11.6 punti, 3.8 rimbalzi ed il 38.2% da tre. Nell'estate nel 2022 si mette in mostra con Oklahoma City Thunder alle NBA Summer League prima di Salt Lake City poi di Las Vegas. Nell'agosto del 2022 firma un Exhibit 10 contract con i Toronto Raptors. Brown disputerà tutta la stagione in G-League con il loro team affiliato, Raptors 905 Missisauga, con cui scende sul parquet in 30 occasioni mettendo a referto una media di 12.5 punti (tirando con il 41.0% da oltre l'arco) e 3.1 rimbalzi.