Serie A, 4a giornata: oggi l'anticipo tra Happy Casa Brindisi e Fortitudo Bologna

Si apre questa sera alle 20.30, al PalaPentassuglia di Brindisi, la 4a giornata di serie A. In diretta su Discovery+ c'è l'anticipo tra Happy Casa Brindisi e Fortitudo Bologna. Brindisi e Fortitudo si sono incontrate 13 volte in Serie A (Coppa Italia inclusa), con i bolognesi che hanno avuto la meglio in 10 occasioni. Dal ritorno della F in LBA nell’annata 2019/20, il bilancio vede invece favorire l’HappyCasa, vincente in 3 dei 4 scontri – di cui uno in semifinale di Coppa Italia 2020 (78-53 il risultato finale).

GLI ALLENATORI

I due allenatori, Frank Vitucci ed Antimo Martino, si sono scontrati per 4 volte nelle ultime due stagioni e anche in questo caso il coach di Brindisi è avanti 3-1. Antimo Martino, coach della Fortitudo Kigili Bologna, che negli ultimi giorni ha accolto nel suo staff il pescarese Stefano Rajola come vice: “Non siamo molto fortunati ultimamente visto che anche Procida negli ultimi due giorni, causa attacco influenzale, non è riuscito ad allenarsi. Speriamo di averlo comunque a disposizione stasera, così come Durham, il quale ha completato un solo allenamento con la nuova squadra ma saprà sicuramente darci una mano. Jabril è un giocatore che fa del playmaking il suo punto di forza ed è stato necessario aggiungerlo vista l’assenza di Fantinelli. Brindisi mi ha fatto un’ottima impressione, è un club che vive sulla continuità dello staff tecnico e dell’asse Vitucci-Gioffrè che ha sempre costruito ottime squadre. Fa dell’atletismo un loro punto di forza e dobbiamo dare continuità alla partita di Pesaro".