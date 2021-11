Si apre oggi l'8a giornata di serie A: dove vederla in tv e in streaming

Tutti a caccia della fuggitiva MIlano. Si apre questa sera l'8a giornata di serie A: tutte le gare sono trasmesse in streaming su Discovery +.

Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino è il match che alle 20 dà il via al week end cestistico, con diretta su Eurosport1. I pugliesi tentano l'aggancio alla capolista per confermare il loro grande inizio di stagione. Alle 20.30 c'è Pesaro-Gevi Napoli: marchigiani costretti a vincere per non perdere terreno dalla zona tranquillità della classifica.

DOMANI

Dopo lo stop sul campo di Trento, domani pomeriggio alle 16 la Germani Brescia torna a giocare al PalaLeonessa A2A ospitando la Virtus Segafredo Bologna, reduce dal successo contro Pesaro in campionato e dal k.o. contro Valencia in Eurocup. E' il match che può cambiare, e molto, la classifica di entrambe: le V nere cercano di avvicinarsi alla vetta, i bresciani di scalare posizioni in zona play-off.

Alle 17 in campo a Bologna la Fortitudo ospita la Reyer Venezia, seguita alle 17.30 da Tortona-Sassari (diretta tv su Eurosport2).

Alle 18.30 scende in campo la corazzata Milano, che al Forum ospita Reggio Emilia. Treviso-Cremona alle 19.30 è l'aperitivo prima di chiudere la giornata con la diretta in chiaro su Raisport HD di Trieste-Varese, alle 20.45.