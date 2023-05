Serie A, Banco di Sardegna Sassari - Reyer Venezia, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'Umana Reyer vola in Sardegna per affrontare la Dinamo Sassari in gara 3 e gara 4 della serie dei quarti di finale scudetto. Come era prevedibile in un accoppiamento tra 4° e 5° questa sfida si sta dimostrando apertissima e gli orogranata cercano un successo per tornare avanti nel punteggio totale. La squadra è concentrata su gara 3 che sarà una battaglia sportiva e mentale, come tutte le sfide playoff in cui la testa conta tanto, come gli aspetti tattici, tecnici e fisici. Dopo la sonora sconfitta in gara 2, in cui va dato gran merito a Sassari che ha disputato una grandissima partita difensiva ed offensiva, l'Umana è dunque determinata a riproporsi con orgoglio al PalaSerradimigni, teatro già di tante sfide epiche.





La vigilia di coach Neven Spahija: "Nell'ultima partita non abbiamo avuto sufficiente energia. In gara 1 abbiamo speso molto e nel secondo tempo di gara 2 Sassari ha messo in campo una difesa meravigliosa a cui non abbiamo saputo rispondere con aggiustamenti, perdendo la partita molto male. Abbiamo resettato e recuperato energie, i giocatori stanno bene. Abbiamo già giocato partite in trasferta con la giusta concentrazione e spero che scenderemo in campo con energia, faremo del nostro meglio per vincere. Sarà difficile perché loro stanno giocando molto bene, ma non molleremo mai".

Stefano Gentile fa il punto in casa Dinamo Sassari: “Quale atteggiamento avere in gara3? Psicologicamente dobbiamo ricordare che siamo la Dinamo, siamo una squadra che vuole fare bene, ambiziosa e che vuole ottenere dei buoni risultati, dobbiamo mantenere questa fame, dobbiamo avere lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto da quattro mesi a questa parte. A livello tattico, i coach ci daranno una mano. Uno lavora tutto l’anno e arriva a fine anno che è riuscito a creare qualcosa, poi la squadra cambia e devi ricominciare tutto da capo. Questo fa parte dell’esperienza comune di una squadra, scattano degli automatismi dopo che ci si conosce. Siamo rimasti 3-4 che abbiamo l’esperienza comune. Nei playoff ogni possesso conta e può cambiare la direzione di una serie”.