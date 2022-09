Serie A, date e orari delle prime quattro giornate

Una settimana al via. La serie A di basket pronta per tornare in campo. Nei prossimi giorni la Final Four di Supercoppa italiana aprirà ufficialmente la stagione 2022/2023. La Supercoppa 2022, in programma al PalaLeonessa di Brescia tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, assegna il primo trofeo della stagione. Si torna al format della Final Four, dopo l'esperimento della fase a gironi delle ultime due edizioni. A contendersi il titolo saranno l'Olimpia Milano (campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia), la Bertram Yachts Tortona (finalista di Coppa Italia e semifinalista in campionato), la Virtus Segafredo Bologna (finalista in campionato) e il Banco di Sardegna Sassari (semifinalista in campionato). Da sabato 1° ottobre, poi, parte il massimo campionato e la caccia allo scudetto vinto nella passata stagione dall'Olimpia Milano in finale contro la Virtus Bologna. Questo il calendario della prime quattro giornate:

Serie A: 1a giornata



Sabato 1° ottobre 2022

Nutribullet Treviso Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.30

Domenica 2 ottobre 2022

Bertram Yachts Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino ore 17.00

Tezenis Verona - Happy Casa Brindisi ore 17.30

EA7 Emporio Armani Milano - Germani Brescia ore 18.15

Umana Reyer Venezia - Givova Scafati Basket ore 18.30

Pallacanestro Trieste - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 19.00

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari ore 19.30

GeVi Napoli Basket - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30

Serie A: 2a giornata



Sabato 8 ottobre 2022

Germani Brescia - Openjobmetis Varese ore 20.30

Carpegna Prosciutto Pesaro - Umana Reyer Venezia ore 21.00

Domenica 9 ottobre 2022

Givova Scafati Basket - EA7 Emporio Armani Milano ore 17.00

UNAHOTELS Reggio Emilia - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 17.35

Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket ore 18.00

Banco di Sardegna Sassari - Tezenis Verona ore 19.00

Happy Casa Brindisi - GeVi Napoli Basket ore 19.30

Virtus Segafredo Bologna - Pallacanestro Trieste ore 20.00

Serie A: 3a giornata



Sabato 15 ottobre 2022

Bertram Yachts Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 20.00

Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia ore 20.30

Tezenis Verona - Virtus Segafredo Bologna ore 21.00

Domenica 16 ottobre 2022

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi ore 16.00

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino ore 17.35

Nutribullet Treviso Basket - Banco di Sardegna Sassari ore 18.30

Germani Brescia - Givova Scafati Basket ore 19.30

GeVi Napoli Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.45

Serie A: 4a giornata



Sabato 22 ottobre 2022

UNAHOTELS Reggio Emilia - Openjobmetis Varese ore 19.00

Pallacanestro Trieste - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.30

Domenica 23 ottobre 2022

Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino ore 12.00

Happy Casa Brindisi - Germani Brescia ore 17.00

Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano ore 18.15

Carpegna Prosciutto Pesaro - GeVi Napoli Basket ore 18.30

Givova Scafati Basket - Tezenis Verona ore 19.00

Virtus Segafredo Bologna - Nutribullet Treviso Basket ore 20.00