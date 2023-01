Serie A, Andrea Cinciarini miglior assistman della storia

Andrea Cinciarini, grazie all'assist del 10-14 per Hopkins, distribuito a 2.15 minuti dalla fine del primo quarto di Unahotels Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari, nell'ultimo turno di campionato, è diventato il miglior assistman della storia della Serie A, superando quota 1772 passaggi vincenti distribuiti da Gianmarco Pozzecco. Cinciarini ha iniziato la sua avventura in Serie A con la maglia della Scavolini Pesaro, con cui ha fatto l’esordio nel massimo campionato nella stagione 2003/04 andando a referto in 3 gare. Il primo assist, tuttavia, lo registra nella stagione 2007/08 quando nella prima sfida stagionale con la maglia di Montegranaro affronta ad Avellino la Air.

La stagione più fruttuosa dal punto di vista degli assist del nativo di Cattolica stata quella 2021/22, giocata alla UNAHOTELS: in quelle 32 sfide giocate tra stagione regolare e playoff distribuisce ai compagni 320 assist per una media esatta di 10 assist a partita. Cinciarini diventa così il primo giocatore nel campionato italiano a chiudere la stagione con una “doppia-doppia” di media per punti e assist. Con la maglia di Reggio Emilia gioca 5 stagioni (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2021/22 e 2022/23) diventando l’unico giocatore a superare quota 1000 assist nella storia del club (prima del match con Sassari era a quota 1117).