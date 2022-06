Serie A, Dan Peterson presenta la finale scudetto: "Virtus Bologna - Olimpia Milano, sfida da sogno"

Dan Peterson, storico coach e telecronista americano, ha fatto le carte alla sfida scudetto tra Virtus Bologna e Milano: “Questa finale è un sogno - ha detto parlando su diversi quotidiani - . Per tutti. Di fronte le due squadre più titolate, più forti, più ricche, più seguite, con i due coach più vincenti. C'è tutto per divertirsi e vedere un grande spettacolo. Milano ha 28 scudetti, Bologna 16. Tutte e due, poi, hanno anche una grande dimensione europea: la Segafredo ha appena vinto l'EuroCup e l'anno prossimo farà l'Eurolega; l'Olimpia, dopo le Final Four dell'anno scorso, ha fatto un'Eurolega più che dignitosa, uscendo con l'Efes che ha vinto la competizione".

Ci sarà anche una grande sfida in panchina tra Messina e Scariolo: "Sono i migliori allenatori su piazza, hanno trionfato dappertutto, sono il massimo. Sergio ha vinto tantissimi titoli da capo allenatore, con la Spagna, a Pesaro, con il Real e a Malaga, e anche un anello da campione NBA da vice ai Toronto Raptors. Ettore è nella Hall of Fame della Fiba: ha vinto ovunque, anche un argento storico con la Nazionale agli Europei del '97, e pur non allenando per un sacco di tempo in Italia è diventato il recordman di vittorie nei playoff della Serie A”.

Palla a due domani sera alle 21 a Bologna, sede delle prime due sfide.