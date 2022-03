Serie A: Hackett si prende la Virtus Bologna

Daniel Hackett si prende la Virtus Bologna. E il mondo delle V nere è già pazzo del talento azzurro. Numero di maglia 23, accompagnato dal presidente Massimo Zanetti, dal CEO Luca Baraldi e dal Direttore Generale Paolo Ronci, il nuovo arrivato ha commentato così i suoi primi giorni in bianconero: “Voglio ringraziare il presidente per le parole che ha avuto per me. E’ un grande orgoglio vestire questa casacca e indossare il maschio Segafredo Zanetti. Basket city é una piazza conosciuta in tutto il il mondo, così come il suo tifo e i trofei della Virtus. Sono veramente felice della voglia e volontà che tutta la proprietà e coach Scariolo ha avuto fin dall’inizio per portarmi qui, fin dall’estate e non sto più nella pelle voglio iniziare con i compagni e scendere in campo per i miei nuovi tifosi. Metterò tutta la mia esperienza e l’impegno per ripagare questa squadra della fiducia. Vedo che questa società si fa in quattro per la sua squadra si percepisce la voglia di ritornare dove la Virtus merita di stare, ai più alti livelli europei. Gli impianti e le palestre sono di altissimo livello. La squadra è viva e vogliosa e tutti si parlano e io voglio mettermi al servizio della squadra e dare il mio contributo. Prima della partita di Monaco quando abbiamo visto le immagini in televisione abbiamo iniziato a preoccuparci seriamente perché nel nostro staff c’era chi è di nazionalità Ucraina o chi ha parenti al confine come Shved. Quando l’Eurolega ha poi deciso di bloccare le partite è iniziato lo smantellamento. Quello che sta succedendo in Russia però va ben oltre lo sport e noi tutti ci auguriamo la fine del conflitto prima possibile. Penso che questa squadra vada oltre Milos e Beli ma non posso che essere felice ed esaltarmi all’idea di giocare con loro che hanno dimostrato di saper vincere ad altissimo diverso. Faremo di tutto per portare vittorie, so dove loro vogliono arrivare e io sono orgoglioso di essere con loro".

Il presidente Zanetti ha voluto ringraziare la città, i tifosi e commentare così l’operazione di mercato appena conclusa: "Grazie alla città di Bologna che ci segue con tanto entusiasmo e cuore. Non sono diventato matto, il nostro allenatore vorrebbe addirittura degli altri giocatori perchè dice che siamo corti. Io Daniel l’avevo visto in tv tante volte, mi piaceva un sacco e speravo che potesse arrivato da noi. L’avevano contattato mesi fa, sono felice che sia arrivato da noi, approfittiamo di questa situazione che purtroppo si è creata in Russia. Un’opportunità unica per il progetto Virtus. Vogliamo vincere e continuare a vincere. Abbiamo un concorrente fortissimo, lo sappiamo tutti, dobbiamo cercare di contrastarlo con onore. Spero che Daniel sia felice di essere alla Virtus, come per Belinelli è un po’ un ritorno a casa, sono sicuro darà il massimo. Gli auguro di vincere tanto con noi. Volevo davvero che Daniel venisse da noi è mi è sembrato – senza esagerare – un sogno, sono stati molto bravi Luca Baraldi e Paolo Ronci anche in questa trattativa".