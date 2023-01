Serie A, Derthona Tortona - Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Ouverture della penultima giornata di andata in serie A con una partita di cartello, da non perdere: la Bertram Yachts Derthona Tortona, dopo la vittoria in volata di Varese, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal k.o. contro Milano in campionato e dal grande successo di Eurolega a Barcellona. I 7 precedenti tra le due società risalgono tutti alla scorsa stagione, tra regular season (1-1 il bilancio), un quarto di finale di Supercoppa (vinse la Virtus 74-66), la semifinale della Final Eight di Pesaro 2022 (vinse Tortona 94-82) e tre gare di semifinale playoff scudetto (Bologna 3-0). Partitissima che non vedrà sul parquet alcuni protagonisti. Virtus Bologna senza Awudu Abass, out per una lesione osteocondrale al ginocchio senza grave interessamento del legamento crociato, Daniel Hackett messo ko da un problema muscolare e Isaia Cordinier fuori per un infortunio al ginocchio. Leo Menalo sempre indisponibile. Tutti presenti per Tortona.

Marco Ramondino, coach di Tortona, avverte i suoi in vista dell'arrivo delle V Nere: “La Virtus lo scorso anno ha vinto la regular season e l’EuroCup e ha fatto la finale Scudetto. Quest’anno si è attrezzata per il ritorno in EuroLega: è una squadra che ha molte soluzioni e nove stranieri, quindi a seconda delle varie necessità e impegni può scegliere quali giocatori sono funzionali. Per questo non è facile immaginare la partita che si giocherà, in quanto essendo una formazione fatta di grandi campioni, il modo di giocare e le soluzioni della Virtus dipendono dagli interpreti in campo. Stiamo cercando di impostare la settimana cercando di trovare le idee generali per la partita. Dobbiamo fare una gara diversa per fisicità e iniziativa rispetto all’ultima giocata in casa contro Treviso. Servirà non fare giocare la Virtus con naturalezza perché altrimenti, per talento e quantità di soluzioni sarebbe impossibile da limitare. Affrontiamo un avversario che porta a produrre uno sforzo di altissimo livello sia da un punto di vista fisico che tecnico-tattico. Sarà importante essere disciplinati e non giocare solo con energia, perché commettere errori difensivi, aiuti troppo marcati e rotazioni fuori equilibrio darebbe un grande vantaggio a Bologna”.

Jacopo Squarcina, assistant coach della Virtus chiede di calarsi subito nella bolga del palazzetto piemontese: “Affrontiamo Tortona, qualificata con due giornate d’anticipo alle Final Eight di Coppa Italia, una squadra che nella passata stagione ci ha messo in difficoltà. Al nucleo storico di giocatori hanno aggiunto atleti del calibro di Christon, Harper e Radosevic, hanno grande potenziale offensivo e tanti giocatori che viaggiano oltre il 40% da tre punti, diventando così uno dei migliori attacchi delle ultime quattro giornate. Sono anche una delle difese più solide e ciò li rende molto equilibrati in entrambi i lati del campo Li affronteremo in un’atmosfera calda, clima ostico, si prospetta il tutto esaurito. Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta in campionato e tornare a vincere anche in LBA”.

Derthona Tortona - Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Derthona Tortona - Virtus Bologna, gara di serie A in programma oggi, sabato 7 gennaio, alle ore 20, sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports.