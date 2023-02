Serie A, diciannovesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La 19a giornata della Serie A si apre oggi, sabato 11 febbraio, con la partita tra NutriBullet Treviso Basket e GeVi Napoli (trasmessa in diretta anche su Eurosport 2) la cui palla a due verrà alzata alle ore 20.30 al Palaverde di Villorba. Le due squadre si sono già affrontate in cinque occasioni, tre delle quali conquistati dalla GeVi (tutti i precedenti di regular season, gli altri erano di Supercoppa). Una vittoria e una sconfitta fino ad ora per Treviso nella gare giocate in casa. All’andata, giocata domenica 20 novembre 2022 alla 7ª giornata, la GeVi vinse in volata per 84-82, trascinata dai 18 punti e 7 rimbalzi di JaCorey Williams e dai 18 punti e 4 assist di Howard. Così presenta il match Marcelo Nicola, allenatore NutriBullet Treviso: "È una partita che dobbiamo affrontare con l'energia e l'inerzia del successo di Verona, oltre all'apporto del nostro pubblico. Quindi spero che la squadra riesca a fare una bella partita, continuando sui binari che abbiamo iniziato a percorrere a Verona. Napoli ha cambiato molto rispetto all'andata, a partire dall'allenatore oltre che diversi giocatori. Sicuramente è una squadra che si basa molto sul gioco individuale e quindi dovremo avere grande attenzione in difesa sul loro uno contro uno. A Verona abbiamo le scelte giuste al momento giusto, e quindi dovremo essere scaltri a trovare le migliori soluzioni anche in questa sfida". Il pensiero di Cesare Pancotto, allenatore della GeVi Napoli: “Abbiamo tutto per fare bene grazie al fatto che lavoriamo con responsabilità in allenamento. La partita fuori casa va costruita con ogni possesso avendo” Metodo” per essere competitivi fino alla fine. È una mission che deve darci ulteriore consapevolezza e fuoco dentro. Può succedere che si giochi bene o male, ma lo spirito deve essere quello di lottare su ogni pallone, e non mollare mai. Difesa aggressiva per subire meno punti, e per tenere il punteggio sotto controllo. Dall’uno contro uno, al Pick and roll, ai tagliafuori, dobbiamo tenere alta la concentrazione, e la durezza mentale. In attacco eseguire ad alta velocità, condividendo la palla sui due lati del campo con buone percentuali di tiro".

Serie A, 19a giornata: le partite della domenica



Toccherà invece alla sfida del PalaEnergica Paolo Ferraris tra Bertram Yachts Tortona e Pallacanestro Trieste (inizio alle ore 17.00) dare il là ad un programma domenicale che, complessivamente, sarà caratterizzato da sette incontri. A ruota del match in terra piemontese infatti, alle ore 17.30, andranno contemporaneamente in scena l’incontro tra Umana Reyer Venezia e Carpegna Prosciutto Pesaro (in chiaro in tv anche su DMAX) e l’atteso derby lombardo tra Openjobmetis Varese e Olimpia Milano. Dopodiché, alle 18.00, sarà la volta di un altro confronto sentito come quello, tutto in salsa emiliana, tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna e di un’altra gara molto accesa fra Givova Scafati e Dolomiti Energia Trentino infiammare i tifosi lungo lo Stivale. Un’ora dopo sarà il momento di Happy Casa Brindisi e Tezenis Verona scendere in campo al PalaPentassuglia per giocarsi due punti importanti, mentre alle 20.00, in diretta anche su Eurosport 1, l’onore di far calare il sipario sul diciannovesimo turno spetterà alla partita tra Germani Brescia e Banco di Sardegna Sassari.