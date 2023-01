Serie A, la diciassettesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La 17ª giornata di Serie A UnipolSai 2022/23 si apre oggi alle 19.30 con il derby lombardo tra Openjobmetis Varese e Germani Brescia (live anche in tv su Eurosport 1) e alle 20.30 con la sfida tra Givova Scafati e Umana Reyer Venezia. La domenica invece inizia con la sfida tra Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trentino domenica alle 16.15 (live anche su Eurosport 1). Milano, dopo il k.o. di Reggio Emilia e la sconfitta di Montecarlo in Eurolega, ospita i trentini, vincenti in campionato contro Varese e k.o. a Parigi in Eurocup. Il match di andata, giocato nel corso dell’11ª giornata domenica 18 dicembre 2022, è stato conquistato dai bianconeri per 77-75, trascinata da un super Flaccadori (19 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e un decisivo Atkins. Le due squadre si sono già affrontate in 36 occasioni, 24 delle quali sono state conquistate dall’Olimpia. Trento a Milano ha vinto solo in 5 occasioni su 19 gare giocate, l’ultima risalente a Gara 5 della semifinale dei playoff scudetto della stagione 2016/17 (82-102).

Seguirà NutriBullet Treviso Basket - Bertram Yachts Derthona Tortona alle 17.30 (anche in chiaro su DMAX). Alle 18 la Pallacanestro Trieste, vincente nell’ultima giornata sul campo di Venezia, ospita la GeVi Napoli, che ha conquistato il successo la scorsa domenica contro Sassari. All’andata la Pallacanestro Trieste ha ottenuto la prima vittoria stagionale alla 5ª giornata il 30 ottobre 2022, battendo i campani all’overtime per 92-95 con Gaines (29 punti) e Bartley (21 punti) decisivi.

Alle 18.30 toccherà invece ad Happy Casa Brindisi contro UNAHOTELS Reggio Emilia: i pugliesi, dopo la vittoria in rimonta con Bologna, affrontano i reggiani che hanno battuto la capolista Milano. Le due squadre si sono già affrontate il 30 ottobre scorso nel corso della 5ª giornata, quando la UNAHOTELS si impose per 92-78, trascinata dai 20 punti di Vitali, i 17 con 6 rimbalzi di Reuvers e i 12 di Strautins. Alle 19 scenderà in campo la Virtus Segafredo Bologna contro la Tezenis Verona.

Chiude la giornata la sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma alle 20 su Eleven Sports.