Serie A, Dinamo Sassari - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Nel secondo anticipo del turno, il Banco di Sardegna Sassari – che viene dai k.o. di Bologna e in BCL contro l’AEK Atene – affronta al Palaserradimigni la Bertram Derthona Tortona, sconfitta la scorsa domenica in campionato contro Milano. Sono 5 i precedenti già giocati tra le due società tra cui 4 gare di regular season e la semifinale di Supercoppa della scorsa stagione. In totale, Sassari è avanti 3-2 e la Dinamo ha conquistato tutti i tre scontri diretti dell’annata 2022/23 tra campionato e Supercoppa. Sassari senza Eimantas Bendzius, indisponibile per una lesione al tendine d’Achille, Bertram priva di Luca Severini, out per una tendinopatia al ginocchio. Il grande ex nella Bertram Derthona: è Chris Dowe, che ha giocato la passata stagione a Sassari siglando 13.8 punti, 4 rimbalzi e 4.8 assist a partita in campionato.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Partita contro una squadra buona, stiamo cercando di trovare i nostri equilibri, dovremmo essere molto attenti e continui, quello step che ci è mancata l’altra sera. Abbiamo fatto miglioramenti, ma dobbiamo togliere quei minuti di appannamento durante i match. Normale con 3/5 del quintetto che non hanno fatto la preparazione, ci serve una vittoria per ritmo e fiducia, per dare un’ulteriore spinta nel nostro lavoro. Le certezze le costruisci con il tempo, con l’allenamento e con le vittorie, non voglio prendere scuse non l’ho mai fatto, ma il gruppo è sano e consapevole e con il lavoro sono sicuro che arriveranno anche i risultati".

Marco Ramondino, coach Bertram Derthona Tortona: “Sassari ha una grandissima capacità di attaccare il canestro e l’area, giocando molto bene le situazioni di pick’n’roll anche per attivare i tiratori. Sono una delle migliori squadre del campionato nei tiri da due e per falli subiti e liberi tirati, quindi dovremo essere bravi a difendere l’area, meglio di quanto fatto nel primo tempo contro Milano. Altri aspetti molto importanti sono l’1vs1 di Charalampopoulos spalle a canestro e il gioco di Kruslin sui blocchi lontano dalla palla. Inoltre Diop è un grandissimo rimbalzista offensivo e mette grande pressione sulla difesa in questo fondamentale. Dovremo essere solidi e scendere in campo con equilibrio, cercando di estendere gli ottimi venti minuti del secondo tempo contro l’Olimpia per un periodo più lungo”.

Serie A, Dinamo Sassari - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dinamo Sassari - Bertram Derthona Tortona, gara della 5a giornata di serie A, si gioca oggi, sabato 28 ottobre, alle 20,30, e viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.