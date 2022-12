Serie A, Dinamo Sassari - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

In palio un posto nei play-off questa sera al PalaSerraDimigni di Sassari. La Dinamo Sassari, reduce dalla vittoria nell’anticipo di Tortona e dal ko contro Dijon in BCL, ospita la GeVi Napoli, che ha vinto nell’ultima giornata contro Trento. Sono 17 i precedenti giocati tra i due quintetti, ma soltanto due in Serie A (15 in A2 tra il 1996 e 2000) con i campani avanti 10-7 nel computo totale e i sardi avanti 5-3 per le sfide casalinghe. Nelle due gare giocate in A (scorsa stagione), due vittorie esterne. Otto invece i precedenti tra Piero Bucchi e Maurizio Buscaglia con 4 vittorie per parte. Serata particolare per il coach Buscaglia, alla sua partita numero 250 per Buscaglia in Serie A. La GeVi Napoli Basket senza Robert Johnson, in dubbio per un edema alla caviglia destra.

Il grande ex è Piero Bucchi ha allenato per tre stagioni (dal 2005 al 2008) sulla panchina di Napoli, conquistando anche una storica Coppa Italia nel 2006. In totale per lui 61 vittorie su 113 partite allenate.

I due coach

Maurizio Buscaglia, coach GeVi Napoli: "La partita con Sassari è sempre una sfida di grande fascino. Affrontiamo una squadra ai vertici nazionali ed internazionali da tempo. Sassari ha sempre avuto grande idee, solidità, struttura, gioco, ed un pubblico con una passione straordinaria. È una gara molto delicata per noi. Stiamo cercando la nostra strada e continuiamo a lavorare duro per confermarci e consolidarci. Sassari è abituata a palcoscenici internazionali ed ha un certo tipo di mentalità. Stanno crescendo in maniera costante, come sottolineato da Coach Piero Bucchi, sia in allenamento che in partita. Ha fisicità, perimetro, intelligenza cestistica. Noi dovremo essere attenti, giocando con grande forza e determinazione. Sarà importante lavorare bene difensivamente, sul controllo dei rimbalzi. Servirà essere principalmente solidi, una caratteristica che cerchiamo quotidianamente. Fatemi dire che andare a giocare a Sassari, in una terra fantastica come la Sardegna, è sempre un grandissimo piacere".

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: "Veniamo dalla importante vittoria di Tortona ma abbiamo giocato contro Dijon e ci attende una partita simile con Napoli. È una squadra fisica che gioca un basket chiaro e organizzato, difficile da affrontate. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, focalizzati su quello che non abbiamo fatto bene martedì e provare ad andare oltre. Il mio modo di giocare non è cambiato dal primo giorno che sono in Dinamo, è cambiato piuttosto il nostro sistema di gioco che è diventato più veloce e dinamico, Deshawn è un ottimo passatore, con lui c'è più condivisione di palla, questo ci permette di aprire il campo e prendere più tiri aperti".

Dinamo Sassari - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Dinamo Sassari-Gevi Napoli si gioca questa sera, sabato 17 dicembre, alle ore 20:30 a Sassari, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sportis e su Eurosport 2.