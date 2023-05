Serie A, verso Dinamo Sassari - Olimpia Milano, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Si ricomincia da Sassari. L'Olimpia Milano ha già il match poit in Gara 3 per chiudere la serie contro la Dinamo Sassari, reduce dai due ko del Forum. Il capitano dei sardi, Giacomo “Jack” Devecchi, carica l'ambiente in vista della partita di domani sera al PalaSerradimigni. La Dinamo dovrà ripartire dalla voglia di lottare mostrata in Gara 2. “C’è ancora più rabbia per queste due sconfitte perché arriviamo da mesi importanti, nei quali abbiamo giocato una pallacanestro di buon livello - ha detto parlando sulla Nuova Sardegna - . Rabbia perché dopo quella Gara 1 non siamo riusciti a ottenere il risultato che speravamo a causa di qualche dettaglio che ha fatto la differenza. E nei playoff specie contro Milano non puoi permetterti di sprecare niente”.

Decisivo qualche errore di troppo nel finale: “Purtroppo quel doppio rimbalzo in attacco in cui ci è sfuggita la palla è l'episodio più evidente e non siamo riusciti ad andare al tiro per provare a vincerla o almeno portarla al supplementare, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare. Ma il fatto è che lungo tutta la gara c'è stato qualche difetto che dobbiamo limare, e contro avversari come l'Olimpia bisogna fare meno errori possibili. Ad esempio, occorre migliorare le percentuali da tre".

Adesso la testa è tutta su Gara 3 a Sassari: “Lo step ulteriore ce lo può dare il nostro pubblico, ma occorre una gara solida per pensare di allungare la serie. Il PalaSerradimigni è il nostro fortino e sarà una bolgia”.