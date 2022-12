Serie A, Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il k.o. di Napoli e la vittoria contro Amburgo in Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino ospita l’Olimpia Milano, che viene dal largo successo di Reggio Emilia e dal doppio turno di Eurolega con il ritorno alla vittoria continentale sul parquet della Stella Rossa. Sono 35 le gare già giocate tra Trento e Milano, tra cui spicca la finale Scudetto della stagione 2017/18 conquistata dall’Olimpia per 4-2. Nel bilancio totale dei precedenti, l’Olimpia è avanti 24-11, così come per le sfide disputate in terra trentina (9-6). Milano ha vinto gli ultimi cinque precedenti, due nella scorsa stagione regolare e 3 nei quarti di finale della stagione 2020/21. L’ultima vittoria interna di Trento risale al 7 marzo 2021 per 61-60.

Con una vittoria, Ettore Messina raggiungerebbe Alberto Bucci a quota 432 vittorie in Serie A, al sesto posto nella classifica degli allenatori più vincenti. Il coach di Milano però deve fare i conti con le assenze: Shavon Shields è indisponibile per una lesione tendinea del piede sinistro; Gigi Datome è out per un'infezione virale acuta; Kevin Pangos è indisponibile per lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Dolomiti Energia Trentino punta Drew Crawford, che ha fatto parte dell’Olimpia Milano per un mese nel 2020, disputando solo alcune partite di Eurolega prima dell’arrivo della pandemia.

I due coach

Emanuele Molin, coach Dolomiti Energia Trentino: "Non mi aspetto una Milano rilassata dopo il successo in Eurolega, anzi mi aspetto una squadra che non regalerà nulla: a maggior ragione dopo la sconfitta della Virtus contro Scafati della scorsa settimana penso che l'Olimpia abbia come obiettivo il primato alla fine del girone di andata. Per noi quella di domenica è una sfida che da un punto di vista dell'organico o diciamo del pronostico per noi si presenta proibitiva: noi scenderemo in campo determinati a competere, a giocare al meglio delle nostre possibilità, come abbiamo sempre fatto, abbiamo grande rispetto per tutti però in campo siamo cinque contro cinque, e i più bravi vinceranno. Per noi questo match è un test importante, perché Milano nel panorama italiano credo sia una squadra unica: ha fisicità, durezza mentale e fisica, entreranno in campo mettendo sul parquet il loro basket e la loro preparazione alla partita. Pareggiare quel tipo di attenzione e di metodo di lavoro non è facile ma ci proveremo".

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Affrontiamo una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei partite tra campionato ed Eurocup. Trento è una formazione ben organizzata, che fa dell’aggressività in difesa e della capacità di attaccare il tabellone in attacco i propri punti di forza. Per noi sarà importante muovere la palla come abbiamo cercato di fare nelle ultime uscite e mantenere un alto livello difensivo contro le loro penetrazioni”.

Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Dolomiti Energia Trentino-Olimpia Milano si gioca oggi pomeriggio, domenica 18 dicembre, alle ore 17, con diretta su Eleven Sports.