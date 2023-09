Serie A, Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona apre il campionato: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prende il via la stagione della Serie A 2023/24 con l'anticipo tra Dolomiti Energia Trentino e la neopromossa Vanoli Cremona, in programma domani - sabato 30 settembre - alle ore 20.30, in diretta tv DAZN ed Eurosport 2.



I bianconeri hanno cambiato il capoallenatore passando da Lele Molin a Paolo Galbiati e hanno firmato sette nuovi giocatori: i playmaker Kamar Baldwin e Quinn Ellis (quest’ultimo ritorna da un prestito), la guardia Prentiss Hubb, le ali Davide Alviti e Myles Stephens e i centri Derek Cooke Jr. e Paul Biligha. Sono stati confermati il capitano Toto Forray, Luca Conti, Maximilian Ladurner, Mattia Udom, Andrejs Grazulis e i giovani Lorenzo Zangheri, Saliou Niang e Mahamadou Diarra.

I biancoblu di Cremona hanno confermato in panchina coach Demis Cavina, il pacchetto italiani composto dal playmaker Davide Denegri, le ali Andrea Pecchia, Matteo Piccoli e Paul Eboua, oltre che la guardia americana Trevon Lacey. I nuovi volti sono invece cinque: il playmaker Marcus Zegarowski, la guardia Wayne McCullough, le ali Simone Zanotti e Nathan Adrian e il centro Grant Golden.

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "La squadra è pronta, siamo molto carichi, abbiamo voglia di cominciare a misurarci con le nostre avversarie in partite con punti in palio: siamo cresciuti molto all'interno della nostra preseason, chiudendola con una bella settimana di allenamenti di squadra. E da domani entriamo nel ritmo incessante del doppio confronto settimanale tra campionato ed EuroCup. Abbiamo tante armi, vogliamo sfruttarle: mi piace questo gruppo, composto da personalità diverse ma che stanno bene assieme. L'arrivo di Grazulis ci ha aiutato ulteriormente a compattarci. Spero che da parte del pubblico ci sia entusiasmo e curiosità verso questa nuova squadra: questo gruppo ha tutto per far divertire la nostra gente, e se spinto può dare ancora più soddisfazioni. Per quanto riguarda Cremona, ha avuto un precampionato particolare e non ha giocato amichevoli negli ultimi 10-12 giorni: avranno sicuramente lavorato su soluzioni in attacco e in difesa diverse da quelle che hanno mostrato nelle prime uscite della preseason, compresa l'amichevole contro di noi a Cles. Sono una neopromossa che lo scorso anno ha giocato una grande stagione, il gruppo è quasi tutto di giocatori all'esordio in Serie A quindi avranno certamente grandi motivazioni".

Demis Cavina, coach Vanoli Cremona: "Oltre alla squadra, vedo intorno a noi tanta energia e voglia di iniziare il campionato, un campionato che Cremona e la Vanoli conoscono molto bene. A detta di tutti si è alzata l'asticella e fin dall'inizio dobbiamo capire cosa ci serve per competere a questo livello. Lo scorso anno - in barba a qualsiasi tipo di superstizioni - ci siamo detti ambiziosi e noi per primi avevamo dichiarato il nostro obiettivo con grande onestà intellettuale. In questa stagione avremo certamente un obiettivo diverso e per girare i pronostici che stiamo leggendo servirà una stagione di grande qualità. Sappiamo quanto sia difficile la differenza tra A2 e A1 ma abbiamo certezze anche perché la società è abituata a questa categoria e noi dovremo fare di tutto per sovvertire i pronostici che leggo anche perché abbiamo tanta qualità. Abbiamo fatto una squadra con grandi margini di miglioramento, differente nell'impostazione rispetto alla maggior parte delle squadre in termini di atletismo puntando su altre qualità. La cosa più importante sono i margini di miglioramento e un'etica di lavoro altissima: con queste caratteristiche possiamo migliorare nel corso della stagione. Servirà accettare anche qualche errore, non sarà una stagione facile. Domani avremo davanti un'avversario di qualità e in forma. Dobbiamo pensare a noi stessi con la stessa mentalità dell'anno scorso trasferita in una categoria diversa con energia e consapevolezza".