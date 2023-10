Serie A, Dolomiti Energia Trentino - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reduce dal blitz di Pistoia e il ko in Eurocup contro il JL Bourg-En-Bresse, la Dolomiti Energia Trentino ospita al T Quotiano Arena la Virtus Segafredo Bologna, che viene dalla netta vittoria contro Varese e dalla trasferta vincente in Eurolega a Montecarlo. Trento e Bologna si incontrano per la 16a volta in Serie A. Tutti i precedenti sono stati giocati in stagione regolare e vedono avanti nel computo totale la Virtus per 8-7. Il bilancio delle gare giocate a Trento è di 5-3 per i padroni di casa. Bologna ha vinto le ultime 4 gare giocate contro Trento (2 in casa e 2 in trasferta).

Dolomiti Energia Trentino senza Kamar Baldwin, indisponibile per una frattura allo zigomo sinistro. Nella Virtus, como noto, out Achille Polonara dopo la rimozione di una neoplasia testicolare.

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "Sappiamo di essere di fronte a una squadra fortissima, la Virtus Bologna è una big del nostro campionato e una squadra di livello Eurolega. E per noi l'assenza di Kamar chiaramente ci priva di un giocatore importante: però scenderemo in campo senza paura, anzi, con la voglia di giocare la nostra migliore partita possibile con durezza e carattere. Gli infortuni possono capitare, abbiamo un roster che può far fronte a questi imprevisti che fanno parte del gioco, purtroppo. Prendiamo questa partita come una grande occasione per fare un passo in avanti nel nostro percorso di crescita, a maggior ragione sapendo che avremo un palazzetto pieno e carico di entusiasmo e passione: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e giocare, come sempre abbiamo promesso di fare, dando tutto quello che abbiamo. Da questo punto di vista l'inizio della nostra stagione è stato confortante: vedo una squadra che si "sbatte", che mette impegno e volontà in palestra e in partita. Facciamo ancora tanti errori, dobbiamo crescere molto nella comunicazione in difesa e nella transizione difensiva. Però siamo sulla buona strada. Sono felice di vedere alcuni momenti in cui ci passiamo la palla in attacco con il piacere di farlo e con grande fiducia l'uno nell'altro: lavoreremo per aumentare ancora quei momenti e per mantenere dinamica e intensa la nostra pallacanestro".

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "Scenderemo in campo a Trento poche ore dopo la gara di Monaco con la consapevolezza che servirà ripetere una partita di qualità per tener testa ad una squadra che vorrà sfruttare ogni arma per confermare quanto di buono mostrato nelle prime due vittorie stagionali. L’esperienza di giocatori affidabili come capitan Forray, Biligha, Grazulis, Udom abbinata al talento dei nuovi innesti rendono Trento una squadra molto competitiva, capace di incanalare la gara su ritmi elevati spesso marchio di fabbrica delle squadre Trentine. Questo calendario ci impone impegni ravvicinatissimi ma sara’ stimolante vedere come sapremo rigenerare le nostre energie fisiche e nervose per produrre un basket qualitativamente efficace a dispetto di ritmi che si faranno ogni settimana piu’ serrati”.

Serie A, Dolomiti Energia Trentino - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Virtus Bologna si gioca questa sera, domenica 15 ottobre, alle ore 18,30, T Quotiano Arena, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.